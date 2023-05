Dr. Luizinho, Tutuca e Aluísio estudam construção de novo Hospital em Quatis

Matéria publicada em 6 de maio de 2023, 14:33 horas

Quatis – O prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, e o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, estiveram juntos para discutirem a construção do novo hospital de Quatis. A reunião ocorreu na quinta-feira (5), quando também foi abordado investimentos na melhoria na gestão da saúde do município. Aluísio apresentou alguns projetos, que foram muito bem recebidos pelo secretário Dr. Luizinho.

– Estamos empenhados nessa grande missão, que é a construção do novo hospital municipal. É um projeto extremamente importante, que será uma conquista para todos nós, cidadãos de Quatis – disse o prefeito.

Em seu quarto mandato como deputado estadual, Gustavo Tutuca mantém o seu compromisso de ser o principal interlocutor dos municípios do interior com o Governo do Estado.

– Não é porque estou à frente da secretaria de Turismo que vou deixar de me empenhar para resolver demandas de outras áreas importantes das cidades do interior. Quatis precisa de um novo hospital e estamos trabalhando para que isso aconteça. O secretário Dr. Luizinho e o governador Cláudio Castro têm sido muito atenciosos com as demandas do interior. Reafirmo aqui meu compromisso de continuar trabalhando por Quatis e por todo interior do Estado – disse Gustavo Tutuca.