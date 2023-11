Drable acompanha andamento de obras em Barra Mansa

Barra Mansa – Na manhã desta quarta-feira (29), o prefeito Rodrigo Drable, acompanhado do secretário de Governo, Luiz Furlani, fiscalizou algumas obras no município, entre elas o Pátio de Manobras, no Centro, o novo campo de grama sintética e a drenagem de águas pluviais, ambas no distrito de Rialto.

O primeiro ponto visitado foi onde ocorrem as obras do Pátio de Manobras, próximo à passagem de nível da Rua Duque de Caxias, no Centro. O local, que em breve se tornará uma nova avenida, está recebendo os trabalhos de drenagem, pavimentação da calha ferroviária e urbanização. “A obra segue evoluindo e estamos acompanhando todos os detalhes. Em breve Barra Mansa estará de cara nova”, comemorou o prefeito.

Em seguida foi a vez de Rialto, onde também esteve presente o vereador Marquinho Pitombeira. O distrito está com duas frentes de trabalho: uma com a equipe da Secretaria de Manutenção Urbana, executando as obras do novo campo de grama sintética, e a outra com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), atuando nas Ruas A e B para realizar a ampliação do sistema de drenagem de águas pluviais com o assentamento de novas manilhas, a construção de poços de visita e a instalação de mata-burros.

_ Aqui nós tínhamos uma quadra que estava com situação precária e estamos transformando em um campo de grama sintética, que já está com novo alambrado e, em breve, teremos nova iluminação, toda em Led. Já na Rua B nós estamos acompanhando a obra de drenagem, para resolver um problema antigo enfrentado pela população. As manilhas já chegaram, o Saae está atuando e o nosso compromisso de resolver está sendo cumprido – detalhou Rodrigo.

Morro do Cruzeiro

Também nesta quarta-feira (29), Rodrigo Drable esteve na Alameda João Miranda Torres, no Morro do Cruzeiro, a pedido da presidente da Associação de Moradores da localidade, Vanessa de Souza Nascimento. Ele foi acompanhado pelos secretários de Governo, Luiz Furlani, e de Manutenção Urbana, Cesar de Carvalho, além do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, José Geraldo Santos, o Zeca.

Por conta da instabilidade em uma encosta, o prefeito anunciou a realização de uma obra de contenção, que vai incluir também a construção de um mirante e um novo cruzeiro na área. O projeto será elaborado pela Secretaria de Manutenção Urbana, permitindo a criação de uma área de convivência com vista para a região central da cidade. A pasta informou ainda que, já na próxima semana, irá iniciar a poda das árvores da encosta.

Também atendendo a demanda dos moradores, o prefeito conferiu uma canaleta de águas pluviais, que se encontra obstruída. Segundo Zeca, diretor do Saae, a equipe da autarquia vai começar o trabalho de reparo nos próximos 15 dias.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, enfatizou que é extremamente importante vistoriar as obras que já acontecem, bem como estar atento aos serviços que devem ser feitos. “Precisamos estar sempre em diálogo com os moradores de diferentes áreas da cidade para, assim, não deixarmos de buscar as melhorias. Nenhum bairro é mais importante que o outro e faz parte do nosso trabalho diário dar atenção para a cidade como um todo”, expressou Furlani.