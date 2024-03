Drable assina ordem de serviço para construção de creche na Colônia

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable assinou, na manhã desta terça-feira (05), a ordem de serviço para a construção de uma creche municipal no bairro Colônia. Durante a visita ao local, o chefe do Executivo destacou que a unidade será instalada na Rua H, no terreno da antiga Escola Santo Antônio, demolida em 2015 pelo governo anterior.

– Esse era um compromisso antigo nosso, essa era uma luta muito antiga da comunidade e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Neste lugar nós tínhamos uma escola, que foi derrubada pelo governo anterior sem a expectativa de ser construída uma nova. Mas nós avaliamos as necessidades do bairro e identificamos que a demanda principal é a creche, para atender as nossas crianças e permitir que as mães tenham tranquilidade e a possibilidade de trabalhar. Essa obra vai mudar a realidade das mães e da educação da nossa cidade – afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, a unidade terá oito salas, banheiros adaptados, quadra para prática esportiva, pátio coberto e área de recreação. “Todo o equipamento conta com acessibilidade para receber todos os públicos. Essa já está sendo uma marca da gestão do prefeito Rodrigo Drable. O projeto está lindo e a população poderá acompanhar todo o andamento”, disse.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, enalteceu a importância da creche para os moradores da localidade. “Primeiramente queria parabenizar toda a equipe pelo empenho e por estarmos conseguindo colocar em prática mais um projeto de creche. A Colônia tinha uma carência muito grande por creche, as mães precisam se deslocar para outros bairros e isso dificulta muito. Nós temos uma preocupação muito grande quanto às vagas de creche no nosso município. Com as obras que temos em andamento vamos conseguir melhorar esse atendimento”, disse Fátima.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, comemorou a nova conquista da atual gestão. “Esse é mais um anseio antigo da população do bairro Colônia. Essa construção reforça o compromisso da Prefeitura em oportunizar um ensino de qualidade às nossas crianças”, disse.

A presidente da associação de moradores da localidade, Célia da Silva de Araújo, agradeceu a atenção do prefeito e sua equipe pela construção da creche. “Como moradora da Colônia desde 1959, posso afirmar que esse era um sonho muito antigo de toda a comunidade. Temos aqui muitas mães que precisam de um lugar seguro e de qualidade para deixar seus filhos. A Colônia merecia uma creche como essa que teremos e agradeço a todos os envolvidos na conquista desse objetivo”, finalizou a líder comunitária.

