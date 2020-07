Drable e Marcelo Cabeleireiro acompanham avanço de obras no bairro Vila Nova, em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 15:00 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou no início da tarde desta sexta-feira (10) que a Rua Tancredo de Paula Rodrigues, na localidade da Água Comprida, no bairro Vila Nova, ficará parcialmente fechada até o final da próxima semana. De acordo com a nota enviada pela Secretaria Municipal de Manutenção Urbana a decisão tem como objetivo agilizar a finalização da aplicação dos 5.700 metros de malha asfáltica na via.

O local passa por obras desde o dia 22 de junho. A via dá acesso ao distrito de Santa Rita de Cássia e Volta Redonda. Segundo Drable, tanto ele quanto o deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro, estiveram na localidade por volta das 14h para acompanharem os trabalhos e agora estão na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom.