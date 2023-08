Drable entrega uniformes para os times participantes da Copa dos Servidores

Barra Mansa – O Prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Oliveira, participou na manhã desta sexta-feira (11) da cerimônia de entrega dos uniformes para os participantes da Copa dos Servidores, que terá início neste sábado (12). O evento contará com seis times que foram divididos em dois grupos. Chave A: Secretaria de Manutenção Urbana, Câmara Municipal e Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). Chave B: Campla (Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral), Guarda Municipal e Secretaria de Saúde.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Bruno Oliveira, frisou a importância de todos aproveitarem o torneio. “Quero lembrar todos de aproveitar muito esses finais de semana que estaremos juntos porque terá entretenimento dentro e fora de campo e com muita responsabilidade, pois estamos carregando o nome da nossa cidade.” Ele ainda agradeceu a todos que contribuíram para que a copa acontecesse, como o Prefeito Rodrigo Drable, o Secretário Estadual de Esportes Rafael Picciani, os servidores que compõem os times participantes e a Associação dos Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta do Município de Barra Mansa (ASBAM).

O prefeito Rodrigo Drable comentou sobre a competição e convidou a população para prestigiar, além de fazer agradecimentos. “Uma competição como essa vai, sem dúvida nenhuma, movimentar muito o esporte no nosso município nas próximas semanas. Agradeço ao nosso governador Cláudio Castro e ao Secretário Estadual de Esportes Rafael Picciani por ter nos fornecido os uniformes para os participantes poderem jogar com estilo”, disse Drable.

Também estavam presentes na solenidade o secretário de Governo Luiz Furlani, o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos Fanuel Fernando, os vereadores Jefferson Mamede e Cristina Magno, além dos integrantes dos times participantes.

O torneio começa neste sábado (12), no campo do bairro Boa Sorte. Às 8h, haverá atividades recreativas, como ginástica, dança, entre outras. Em seguida, terá a solenidade de abertura e às 9h, o primeiro jogo entre SMMU e Guarda Municipal. Logo após, às 11h, a Câmara encara o Campla. Já às 13h o Saae joga contra a Secretaria de Saúde. Todas as partidas desta primeira rodada vão acontecer no campo do bairro Boa Sorte.