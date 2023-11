Drable se encontra com Exército para acompanhar Operação Membeca 2023 - Diário do Vale

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable visitou, nesta sexta-feira (10), a base do Exército que está instalada no Parque da Cidade, no Centro, realizando a Operação Membeca 2023. As Forças Armadas chegaram ao município na quinta-feira (9) e ficarão até o próximo dia 14. Junto ao prefeito estavam a vice-prefeita, Fátima Lima, e os secretários de Governo, Luiz Furlani e, de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu.

Durante esta sexta-feira, os militares estavam na etapa de montagem e início da operação, que visa ao adestramento das tropas para Defesa Externa, entre outras atividades, cita-se, executar uma marcha para o combate, ataque coordenado, defesa em posição, além de cerco e isolamento em área urbana.

Segundo o coronel Dick Estevam Luconi Marques, comandante do 25° Batalhão Logístico (Escola), as tropas são oriundas do Rio de Janeiro e sua tropa estará ao longo deste período realizando o apoio logístico à operação “Estamos realizando o apoio logístico às ações operacionais. Estaremos nesse eixo de Barra Mansa-Quatis-Resende até o dia 18, e nossas principais ações estão concentradas na alimentação e água, apoio na área de saúde, combustíveis e manutenção de viaturas”.

O coronel concluiu agradecendo ao prefeito Rodrigo Drable e à gestão municipal pela recepção, enaltecendo a importância da parceria entre as Forças Armadas e o poder público. “Como diz o lema do Exército Brasileiro ‘Braço Forte, Mão Amiga’, o braço forte são as operações militares que estão ocorrendo e a mão amiga são as ações cívico-sociais que buscamos realizar em conjunto com a comunidade”, mencionou.

O chefe da Instrução do Tiro de Guerra de Barra Mansa, Sargento Wesley César Santana, comentou sobre a importância de sua equipe acompanhar as ações acontecendo no município. “É um motivo de grande satisfação poder contribuir com o 25° Batalhão Logístico na realização da Operação Membeca de 2023. Além do mais, é uma excelente oportunidade para a turma de instrução de 2023 do Tiro de Guerra poder visualizar in loco um Batalhão Logístico estacionado no terreno realizando sua missão principal de apoiar as unidades que estão em operação”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Drable, frisou o contentamento diante da oportunidade de receber o Exército. “É uma satisfação imensa recebê-los em uma operação de treinamento das forças militares do nosso país, que promovem a defesa da nossa extensão territorial e a garantia da cidadania do brasileiro”, ressaltou.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, parabenizou os serviços promovidos pelo Exército na cidade. “É sempre uma alegria poder ter em nosso município o Exército que tanto atua e faz pelo nosso país. É muito importante essa operação que visa agregar com sua experiência e conhecimento, na segurança e no amparo do nosso povo”, disse.

Operação Membeca

Realizada pela 1ª Divisão de Exército no período de 09 a 18 de novembro, a Operação Membeca, é um exercício de adestramento avançado realizado no Campo de Instrução da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), com a participação do Grupamento de Unidades Escola/9ª Brigada Infantaria Motorizada, 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha (de Minas Gerais), da Artilharia Divisionária (de Niterói) da 1ª Divisão de Exército (DE) e das organizações militares diretamente subordinadas.

A atividade tem por objetivo adestrar as 11 Organizações Militares Diretamente Subordinadas 9ª Brigada (do Rio de Janeiro) em uma operação simulada de Defesa Externa, na qual executam problemas militares simulados, a fim de obter o necessário preparo em caso de necessidade de emprego numa operação real.