Duas casas são interditadas em Angra após chuva forte

Angra dos Reis – O município de Angra dos Reis foi atingido por um grande volume de chuva na madrugada desta sexta-feira (8). Em menos de duas horas, o acumulado foi de 154 mm em vários bairros.

No Morro do Abel foi registrada queda de árvore. Já no Morro da Carioca e Sapinhatuba III ocorreram quedas de muro. Houve deslizamentos nos Morros da Carioca, Carmo e Santo Antônio. A Defesa Civil precisou interditar duas casas, uma no bairro Sapinhatuba I e outra no Morro do Santo Antônio devido a deslizamentos. As famílias desalojadas foram para casa de parentes. Não houve vítimas em nenhuma das ocorrências.

Alagamentos foram registrados em vários pontos da região central, como na Rua Coronel Carvalho; Avenida Almirante Júlio César de Noronha, Rua Júlio Maria; Rua Desembargador Altenfelder Silva; Rua São Bernardino de Senna (Cruzeiro); Avenida Reis Magos (Fórum), além de na Rua Prefeito João Gregório Galindo (Morro do Peres); Rua Ilha do Arroz (Praia da Ribeira); Rua Alameda das Andorinhas (Pontal); e na Rua Mangaratiba (Japuíba).

Mais de 15 localidades atingiram o índice de alerta: Praia da Chácara; Mombaça; Enseada; Morro da Carioca; São Bento; Camorim Pequeno; Camorim; Parque Belém; Sítio Forte (Ilha Grande); BNH; Caputera; Ponta Leste; Colégio Naval; Pontal; Vila Velha e Monsuaba.

A Secretaria Executiva de Serviço Público já está em campo trabalhando na manutenção dos locais atingidos. A Prefeitura está mobilizada e segue monitorando a situação meteorológica. Segundo a Defesa Civil, a preocupação maior agora é a saturação do solo, já que ainda existe previsão de chuva para o fim de semana. Os moradores devem seguir as orientações da Defesa Civil e, em caso de necessidade, ligar para 199 / (24) 3365-4588. Equipes da Defesa estão de prontidão para atender a população.

Cadastramento para receber informações oficiais

Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.