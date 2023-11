Educação: Barra Mansa realiza análises de propostas para o Conae

Barra Mansa – A Secretaria de Educação de Barra Mansa realizou durante esta semana a análise das estratégias propostas para a etapa municipal do Conselho Nacional de Educação (Conae), que será realizada nos dias dia 07 e 08 de novembro, na Apae-BM (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra Mansa), no Centro.

Cada uma das unidades educacionais do município fez a sua análise, além de ter realizado eleição para o representante no Conae. Para cada escola serão 6 representantes eleitos no dia do conselho.

O secretário de Educação, Marcus Barros, exaltou a realização da Conferência Municipal. “Nós ficamos muito felizes de voltar a realizar essa etapa e isso mostra o compromisso do governo em dar transparência para esse assunto muito importante para a nossa educação”, ressaltou.

A coordenadora pedagógica da pasta, Ionara Muniz, falou sobre a importância do envolvimento da sociedade na análise das propostas. “Estudantes, pais, profissionais da educação, gestores e sociedade civil organizada, de modo geral, tiveram e ainda terão em suas mãos a oportunidade de participar dos rumos da educação brasileira. Refletir sobre os desafios da educação brasileira e construir coletivamente propostas que serão levadas à Conferência Nacional, marcada para janeiro de 2024, em Brasília”, informou.