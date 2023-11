Educação de Barra do Piraí abre processo seletivo para atuação em Salas de Recursos - Diário do Vale

Barra do Piraí – A Secretaria de Educação da Prefeitura de Barra do Piraí abriu processo seletivo interno para os professores interessados em atuar nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) como professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para o ano letivo de 2024. O objetivo é eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização dos estudantes público-alvo da Educação Especial. A inscrição estará aberta até sexta-feira (10), em dois links oferecidos pela secretaria.

De acordo com a assessora da Educação Especial, Thuane de Castilho Ferreira Gomes, para o próximo ano, estão sendo ofertadas 11 vagas. Podem participar do processo, conforme disse, docentes da rede municipal de ensino de Barra do Piraí.

“O Atendimento Educacional Especializado compreende um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, tendo como função complementar ou suplementar a formação desses estudantes para o desenvolvimento de sua aprendizagem. Esse processo seletivo interno acontece anualmente e é de extrema importância para o avanço da Educação Especial no município”, completa.

Atualmente, a rede municipal possui 20 Salas de Recursos Multifuncionais, sendo uma desativada. De acordo com o prefeito Mario Esteves, já está em andamento, para o próximo ano, a implementação de mais uma. “O próprio nome fala por si, são salas de recursos importantes para o crescimento de nossos alunos. Estamos empenhados em promover uma educação cada vez mais inclusiva e a Educação Especial está inserida neste processo”, completa o chefe do Executivo.

Para participar, o professor candidato pode clicar em dois links oferecidos pela Secretaria de Educação. O primeiro, para a inscrição (https://forms.gle/iv1itkzFai8AFVut5) e o segundo para avaliação do diretor (https://forms.gle/K1aCAyCutgjS7UY79), que fará as considerações sobre o desempenho do professor da classe comum que atua na sua escola.