Educação de BM esclarece sobre adiamento da entrega dos kits de alimentação

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 16:57 horas

Barra Mansa– A Secretaria Municipal de Educação, esclareceu na tarde desta terça-feira, dia 24, através de nota, que ocorreu um adiamento na entrega dos kits de alimentação aos alunos da rede, previsto para os dias 26 e 27 de novembro. A Secretaria lamentou e disse que novas datas de entrega serão atualizadas.

Em nota a Secretaria afirmou que “o adiamento deve-se aos ajustes técnicos e jurídicos necessários com a empresa fornecedora no que se refere à logística, ajustando pontos detectados na primeira entrega. A Secretaria de Educação lamenta o adiamento, mas este se dá no intuito de atendimento pleno e de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino”, finaliza a nota.