Educação e saúde mobilizam estudantes no combate ao Aedes aegypti

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 14:57 horas

Barra Mansa- A ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, está ganhando novos aliados em Barra Mansa. Trata-se de alunos das escolas da rede municipal de ensino. Através do Programa Saúde nas Escolas, eles estão recebendo orientações sobre como eliminar os potenciais criadouros do inseto.

Na manhã desta quinta-feira (05), estudantes da Escola Independência e Luz, no Vale do Paraíba, com idade entre cinco e 12 anos, tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre o assunto. Clarisse de Souza, de 9 anos, está no 3º ano, e já aprendeu sobre os cuidados necessários com recipientes que possam acumular água.

– Temos que verificar sempre os locais dentro e fora de casa que possam estar com água parada. Vasinhos de plantas, piscinas plásticas e bebedouros de cães e gatos precisam de atenção – disse.

Pietro Araújo, de 9 anos, disse que se assustou quando soube que a larva do mosquito pode se reproduzir até nos espaços entre os pisos de calçadas e garagens. “Por isso, temos que ter muito cuidado”.

As palestras, segundo a enfermeira da Unidade de Saúde do Vale do Paraíba, Vivian Silveira, têm a finalidade de sensibilizar as crianças para as mudanças de hábitos.

– Nosso intuito é torná-los multiplicadores dessas orientações junto ao meio em que convivem, ou seja, na família, grupos de esportes, brincadeiras e de lazer, entre outros. Enfrentar o Aedes aegypti é uma tarefa contínua e coletiva – disse.

Vivian Silveira ainda destacou que o volume de chuvas dos últimos meses favorece os criadouros do Aedes aegypti.

– Todo cuidado é fundamental para garantir a saúde da população. Destaque para os reservatórios de água localizados atrás das geladeiras. Eles devem receber uma boa dose de cloro; as cascas de ovos utilizadas como adubo, devem ser trituradas e os lixos produzidos no dia a dia, acondicionado em local adequado e tampado, pois até um saquinho de biscoito é capaz de acumular água e se tornar foco do mosquito – falou.

Além da palestra, os alunos estão recebendo a cartilha ‘O Menino Maluquinho 2 contra a dengue’. A iniciativa está sendo realizada nas 68 escolas da rede municipal.

Cenário epidemiológico

Nesses primeiros meses de 2020, Barra Mansa teve notificado 26 casos de dengue, com uma confirmação da doença e duas notificações de febre chikungunya, sem nenhuma confirmação. Não há notificação de zika vírus.