Educação em Tempo Integral de Resende entra em mapa nacional do MEC

Resende – O projeto de gestão da Educação em Tempo Integral aplicado na rede municipal de ensino de Resende foi selecionado pelo Ministério da Educação (MEC) para integrar o novo Mapa de Experiências Inspiradoras de Gestão e Projetos Pedagógicos de Educação Integral. A iniciativa reconhece ações bem-sucedidas de gestão e planejamento pedagógico na ampliação do programa Escola em Tempo Integral em todo o Brasil. Na região do Médio Paraíba, Resende e Barra Mansa são os únicos municípios selecionados.

Intitulada “Gestão Integrada como alicerce da Educação em Tempo Integral”, a proposta descreve os principais investimentos e estratégias adotadas pela Prefeitura de Resende para elevar a qualidade do ensino público. Entre as ações, a secretária de Educação, Rosa Frech, destaca a revitalização de unidades escolares, ampliação de vagas, introdução de tecnologias educacionais e formação continuada de professores. Atualmente, 17 escolas e 26 creches do município oferecem o modelo de ensino em tempo integral, beneficiando quase 5 mil alunos.

“Entendemos que a Educação em Tempo Integral é uma ferramenta importante para a formação completa dos nossos alunos e não medimos esforços para garantir a qualidade das atividades oferecidas. Estamos muito felizes com esse reconhecimento e seguimos comprometidos em expandir ainda mais esse modelo”, reforça Rosa.

Nos últimos oito anos, a educação pública de Resende passou por uma transformação. Mais de 90% das unidades escolares foram reformadas e ampliadas, permitindo quase 4 mil novas matrículas no modelo de tempo integral. Em 2025, sete novas escolas passaram a oferecer essa modalidade, contemplando alunos do Ensino Fundamental I e II.

O prefeito Tande Vieira celebrou o reconhecimento do MEC e destacou o trabalho da equipe.

“Quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação pelo trabalho sério, comprometido e inovador que vem sendo desenvolvido nos últimos anos. Esse reconhecimento do MEC mostra que estamos no caminho certo e vamos continuar garantindo uma educação de qualidade e um futuro melhor para Resende”, afirmou.

O programa Escola em Tempo Integral, do Governo Federal, propõe uma jornada de permanência mínima de sete horas diárias nas escolas públicas. Além das disciplinas obrigatórias, os estudantes participam de oficinas de recomposição da aprendizagem, robótica, esportes, cultura, sustentabilidade, idiomas, informática, teatro, dança e empreendedorismo, conforme diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).