‘Elas Constroem o Sul Fluminense’ reúne liderança feminina da indústria da construção civil em Volta Redonda

Volta Redonda – O evento “Elas Constroem o Sul Fluminense”, realizado na última quarta-feira (27), na sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, contou com a participação de mulheres líderes e influentes da indústria da construção civil, vindas de diferentes áreas e organizações.

Buscando promover liderança feminina na Construção Civil, o painel moderado pela coach Mônica Simas, abordou temas como liderança, gestão e propósito. O diálogo teve o objetivo de estimular reflexões e demonstrar o poder e a determinação das mulheres em buscar a excelência e o progresso em suas carreiras.

Elissandra Candido, presidente do SINDUSCON-SF, agradeceu a presença de todas as participantes e ressaltou a importância de eventos que promovam a igualdade de gênero na indústria da construção civil. “Foi uma noite incrível ao lado de mulheres incríveis! Momento de troca de experiências e de energia. Me sinto honrada de ter estado ao lado de tantas mulheres inteligentes e inspiradoras “, afirmou Candido.

Laura Jane, presidente da AEVR, destacou a relevância do evento como um espaço para fortalecer a representatividade feminina no setor. “Estamos testemunhando uma mudança significativa na indústria da construção civil, e eventos como esse nos impulsionam a continuar avançando em direção a uma maior inclusão e diversidade”, comentou Jane.

Izabel Mota, Coordenadora dos Cursos de Engenharia Mecânica e Elétrica do UniFOA, agradeceu a iniciativa e destacou a importância do evento como um catalisador para o reposicionamento da mulher na liderança.

A Superintendente Executiva de Habitação da Caixa Econômica Federal, Mariana Brandão, elogiou a organização impecável do evento e ressaltou a atmosfera de celebração e reconhecimento do papel das mulheres na indústria da construção civil. Patrícia Magali, CEO da GESSTRA, compartilhou sua experiência positiva durante o evento, destacando a proposta de empoderamento e a oportunidade única de networking proporcionada.

Adriana Oliveira, Terapeuta Holística e Coach de Relacionamentos, expressou seu entusiasmo pelo evento, elogiando desde a recepção acolhedora até as dinâmicas aplicadas e o chamado para a união das mulheres em prol de um objetivo comum.

O evento é uma realização conjunta do SINDUSCON-SF, o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário Sul Fluminense, e da AEVR, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda e conta com o apoio da FIRJAN, CBIC e SEBRAE e o patrocínio da KVG Engenharia, GESSTRA, Construtora Polo, Emborio Brasil, e Simone Imóveis e Engenharia.