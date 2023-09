Eleição para novos conselheiros tutelares será no próximo dia 1º de outubro

Volta Redonda – A eleição de novos conselheiros tutelares está marcada para o próximo dia 1º de outubro (domingo) e, em Volta Redonda, haverá 12 locais de votação, abertos das 8h às 17h. Pessoas com mais de 16 anos, com o título de eleitor regularizado, podem votar apresentando documento oficial com foto e, se possível, acompanhado do título de eleitor. Cada eleitor pode votar em um candidato.

Em Volta Redonda, 23 candidatos concorrem a dez vagas disponíveis para dois Conselhos Tutelares, cada um composto por cinco membros, titulares e suplentes. O mandato é de três anos e é permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha. Cada um dos eleitos vai receber um subsídio no valor de R$ R$ 3,2 mil mensais, acrescido das vantagens pecuniárias pagas em caráter permanente e temporário.

Os conselhos tutelares representam a sociedade na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. O grupo atua diante de qualquer omissão da família, da comunidade ou do próprio estado e trabalha para que esses direitos sejam respeitados por toda a população. Os conselheiros devem agir não apenas quando existe uma violação, mas também de forma preventiva. É um trabalho atento a qualquer sinal de violência (física, psicológica ou sexual), abandono, negligência ou outras situações de risco.

Locais de votação em Volta Redonda

As 12 unidades escolares que ficarão abertas no dia 1º de outubro vão receber os eleitores da sua própria seção eleitoral e ainda pessoas que votam em locais próximos.

Instituto de Educação Prof. Manuel Marinho, na Vila Santa Cecília, vai receber eleitores do Colégio Macedo Soares, na Escola Estadual Rio de Janeiro; Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC); UniFOA Campos Tangerinal; Colégio Getúlio Vargas; e Escola Estadual Rio Grande do Sul.

Colégio Themis de Almeida Vieira, no Conforto, vai atender eleitores da Escola Municipal João Haasis; Escola Estadual Niterói; Escola Estadual Piauí; Escola Estadual Presidente Roosevelt; CEJA Paulo Freire; Escola Estadual São Paulo; Escola Municipal Bahia; e da Escola Municipal Antonietta Motta Bastos.

Escola Municipal Miguel Couto, no Jardim Normândia, vai receber os eleitores que votam na Escola Municipal Profª Maria Rosa Rodrigues; Escola Municipal Nilton Penna Botelho; Escola Estadual Francisco Fontes Torres; Escola M. Prof. Wladir de Souza Telles; Instituto de Cultura Técnica (ICT); e Escola Estadual Rondônia.

Escola M. Profª Marizinha Félix Teixeira, Três Poços, vai atender eleitores da Escola Estadual Rotary; Escola Municipal Mato Grosso do Sul; e da Escola Municipal Juracy Varanda.

Ciep 299 Jiulio Caruso, no Santo Agostinho, vai atender os eleitores da FAETEC/CETEP e do CIEP 053 Nelson Gonçalves.

Escola Estadual Guanabara, no Aterrado, vai receber eleitores do Colégio Anglo Americano; UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase); Escola Municipal John Kennedy; e Colégio José Botelho de Athayde.

Colégio João XXIII, no Retiro, vai receber eleitores da Escola Municipal Dr. João Pio de Abreu; Escola Municipal Mato Grosso; Escola Municipal Tocantins; Escola Municipal Mário Villani; Escola Municipal Amazonas; Escola Municipal Pará; CIEP Glória Roussin G. Pinto; Escola Municipal Paulo VI; Escola Municipal Pernambuco; Escola Municipal Amaral Peixoto.

Escola Estadual Santos Dumont, em Niterói, recebe eleitores da Cooperativa Educacional Jacobina; Escola M. Especializada Dr. Hilton Rocha; Escola Municipal Paraíba; Escola Municipal São Francisco de Assis; Escola Municipal Sergipe; e SENAI – Aero Clube.

Escola Municipal José Fontes Torres, no São Luiz, recebe eleitores da Escola M. Maestro Franklin de C. Júnior; Escola M. Prefeito José Juarez Antunes; Escola Municipal Prof. Paulo Freire; e Escola M. Eng. Sérgio de Andrade Rocha.

Escola Municipal Jesus Menino, no Belmonte, vai atender eleitores da Escola Estadual Acácia Amarela; CIEP 484 – Toninho Marques; CIEP Wandir de Carvalho; Escola Municipal João Paulo I; e Escola Municipal Palmares.

Escola Municipal Fernando de Noronha, Vila Brasília, atende à Escola Estadual Brasília; Escola M. Octacília S. Stockler Mendonça; e CIEP Rubens Machado.

CIEP Walmir de Freitas Monteiro, no Santa Cruz, atende aos eleitores da Escola M. Prof. Lund Fernandes Villela; e da Escola M. Prof. Waldyr Amaral Bedê.

Candidatos aos Conselhos Tutelares do município

Angélica Santos (Angel) 210

Bianca Costa 700

Bruninho Nicolau 520

Daniela Assistente Social 600

Débora Andrade 258

Douglas Pereira 400

Elizabete Pereira (Bete) 100

Professora Janaína 300

Dra. Jhulieny Damasceno 202

João Carlos Xavier 200

José Roberto Gama 111

Juliana Ariella 444

Karol Campos 150

Leandrinho 127

Letícia Cândido (Lele) 177

Lígia Penha 147

Márcia Assistente Social 800

Neandro Chaves 777

Osmar Teófilo Maia 126

Rodnei 900

Rodrigo Mendes 500

Thiago Brum Leite 123

Ton VR Facts 193