Eletronuclear entrega notebooks e celulares a indígenas e quilombolas em Angra

Nove comunidades do entorno da CNAAA receberam os kits durante cerimônia na Praia Brava

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – A Eletronuclear entregou nove kits contendo notebooks e celulares a líderes de aldeias indígenas e quilombos localizados no entorno da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Angra dos Reis (RJ). A cerimônia aconteceu na última quinta-feira (21), no cineteatro de Praia Brava, pouco antes do início do Seminário de Devolução das Ações dos Programas Socioambientais da Central Nuclear, e contou com a participação de cerca de 50 pessoas.

A iniciativa integra a condicionante 2.2.7 da Licença de Operação (LO) 1217/2014 – 2ª retificação, além de atender à determinação da Ação Civil Pública nº 5000772-72.2020.04.511/RJ, relacionada às aldeias indígenas da região. Foram beneficiadas as seguintes comunidades: Aldeia Sapukai do Bracuhy, Aldeia Pataxó, Aldeia do Rio Pequeno, Aldeia Itaxi Mirim, Aldeia Arandu Mirim, Aldeia Araponga, Quilombo do Bracuhy, Quilombo de Lídice e Quilombo do Campinho.

O evento foi aberto por Marco Antonio Alves, coordenador de Comunicação Institucional e Responsabilidade Socioambiental da Eletronuclear, que entregou os kits aos representantes das comunidades. “Para nós da Eletronuclear estar aqui hoje realizando essa ação é uma honra, pois reforça nosso compromisso em atender da melhor forma possível as comunidades tradicionais do entorno da central. Agradeço a presença de todos e reafirmo que a empresa está sempre de portas abertas a vocês”, disse ele, acompanhado pela coordenadora técnica local da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Rosangela Maria Nunes.

Luis Claudio dos Santos, vice-presidente da Associação de Moradores do Quilombo do Campinho da Independência (Amoqc), representando o Quilombo do Campinho, ressaltou a relevância da iniciativa. “Achei a doação muito importante para nós. Agradeço em nome de toda a associação, não só a doação, mas também o convite para estar aqui hoje, e digo que recebemos sempre com grande carinho”, afirmou.

O Cacique Augustinho, da Aldeia Araponga, também participou da cerimônia e destacou a continuidade do trabalho realizado com a comunidade. “Esse trabalho com a aldeia é feito há quase trinta anos, é um trabalho muito importante e que é muito bom para nós”, comemorou.

