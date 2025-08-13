quarta-feira, 13 agosto 2025
Eletronuclear oferece transporte para seminário socioambiental em Angra

Ação faz parte do licenciamento ambiental da Central Nuclear de Angra

by Mayra Gomes

Angra dos Reis – A Eletronuclear vai disponibilizar transporte gratuito para levar moradores de Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro ao Seminário de Devolução das Ações dos Programas Socioambientais da Central Nuclear de Angra, que será realizado na quinta-feira (21), às 18h, no Cineteatro de Praia Brava, em Angra dos Reis.

O evento, organizado em parceria com o Ibama, será aberto ao público e transmitido ao vivo pelo canal da Eletronuclear no YouTube. O objetivo é apresentar as ações realizadas nos três municípios como parte do processo de licenciamento ambiental da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA).

Durante o seminário, serão apresentados programas e projetos nas áreas de educação, saúde, saneamento ambiental, segurança pública e desenvolvimento local. A população também poderá tirar dúvidas e dialogar com as equipes responsáveis.

Para facilitar o acesso, a Eletronuclear colocará à disposição dois ônibus – um saindo de Angra dos Reis e outro de Paraty – e uma van com saída de Rio Claro.

– Ônibus de Angra: saída às 16h do Verolme-GDV, com paradas no trevo de Angra, Japuíba, Belém, Santa Rita, Bracuhy e Frade.

– Ônibus de Paraty: saída às 16h da rodoviária, com paradas em Barra Grande, Taquari, Tarituba, Prainha, Parque Mambucaba, Vila Histórica, Praia Vermelha e Barlavento.

– Van de Rio Claro: saída às 16h da Praça Fagundes Varela, com parada em Lídice.

Os veículos permanecerão cinco minutos em cada parada, e os pontos de embarque estarão sinalizados. O retorno será feito após o encerramento do evento. Não é necessário fazer inscrição para participar.

“O seminário de devolução é uma etapa essencial do processo de licenciamento. Ele representa o compromisso da Eletronuclear com a transparência e o diálogo com as comunidades do entorno. Ao apresentar os resultados das ações dos programas socioambientais, reforçamos a importância da geração de energia com responsabilidade e atenção às necessidades locais”, destacou Carla Caetano, chefe da Assessoria de Gestão Ambiental e Licenciamento da Eletronuclear.

A devolutiva pública integra um ciclo contínuo de comunicação. A edição anterior, realizada em 2023, contribuiu para ampliar o entendimento da população sobre o papel das ações socioambientais no contexto do licenciamento ambiental, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento regional e a preservação ambiental.

 

 

