Eletronuclear participa da Abav Expo com a TurisAngra

Rio – Entre os dias 27 e 29 deste mês, a Eletronuclear participa da Abav Expo, uma feira que reúne os principais representantes do setor de turismo. A empresa está presente no estande da Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) apresentando atrações turísticas da cidade da Costa Verde fluminense, onde está localizada a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA).

Na ocasião, os participantes da feira podem conhecer o funcionamento da CNAAA por meio de totens informativos e fotográficos, além de maquetes. A Eletronuclear também está divulgando os espaços de visitação abertos ao público que pertencem à companhia, como o Observatório Nuclear (ON) e a Trilha Porã.

O Observatório, localizado às margens da rodovia Rio-Santos, é um ambiente moderno e interativo que proporciona informações sobre a geração de energia elétrica a partir de reatores nucleares, a história da energia nuclear no Brasil e os cuidados que a Eletronuclear tem com a segurança. Somente nos seis primeiros meses deste ano, 50 mil pessoas participaram das atividades realizadas pela equipe do ON.

Já a Trilha Porã, local de preservação da flora e fauna regionais, situada na mesma rodovia, na altura de Praia Brava, promove educação ambiental, pesquisa científica e recreação aos visitantes.

A trilha e o ON – que recebem, todos os anos, milhares de pessoas, em especial estudantes e entidades profissionais – são ferramentas da empresa para ampliar o turismo ecológico e científico na região.

A Abav Expo acontece no Riocentro, na Barra da Tijuca, das 13h às 20h. A programação pode ser conferida pelo link https://lp.abav.com.br/agenda-expo-50, e as inscrições para participar podem ser feitas no site https://abavexpo.com.br/.