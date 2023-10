Eletronuclear realiza licitação para locação de imóveis na Costa Verde

Costa Verde – A Eletronuclear lançou edital da licitação para a locação de três imóveis comerciais nas vilas residenciais de Mambucaba I, em Paraty, e Praia Brava, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense. Os espaços disponíveis são destinados à instalação e exploração de duas lanchonetes ou cafeterias, além de uma sorveteria ou açaiteria.

A licitação será realizada durante uma sessão pública presencial promovida em 9 de novembro, às 10h. A sessão acontecerá no auditório da Superintendência de Engenharia de Infraestrutura e Patrimônio, localizado na sala B-04 do Prédio da Administração, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA). O endereço é Rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte – BR-101/RJ, km 521,56, Itaorna, Angra dos Reis (RJ).

O processo licitatório será vencido por quem oferecer o maior preço para um contrato de cinco anos. Os lances iniciais são de R$ 62.529,05 e R$ 53.640,41 para as lanchonetes ou cafeterias, localizadas, respectivamente, nas ruas Recife e Minas Gerais, em Mambucaba I. Já os interessados na sorveteria ou açaiteria – situada na rua 10, em Praia Brava – terão que oferecer, no mínimo, R$ 15.870,15 pelos 60 meses de locação. Outras informações podem ser obtidas no edital, que está disponível no site da empresa.