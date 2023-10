Eletronuclear realiza nova etapa de pesquisa com moradores do entorno da central nuclear de Angra

Angra dos Reis – Começou na quarta-feira (18) uma nova etapa da pesquisa realizada pela Eletronuclear com moradores dos bairros localizados nas proximidades da central nuclear de Angra dos Reis. O objetivo é atualizar o perfil socioeconômico e os hábitos alimentares da população. Agora, é a vez das vilas residenciais de Mambucaba I e II, mantidas pela companhia.

A consulta está sendo feita para atualizar o Estudo de Impacto Ambiental de Angra 3, que faz parte do licenciamento da usina e foi realizado há cerca de 20 anos. A intenção é averiguar se a realidade da região mudou nesse período e se é preciso fazer algum ajuste nas ações realizadas pela empresa. “É de grande importância que a população participe da pesquisa, pois essa iniciativa vai ajudar a Eletronuclear a atender melhor às necessidades da região”, frisa Paulo Gonçalves, chefe da Assessoria de Licenciamento Nuclear e Ambiental da companhia.

Para isso, a Eletronuclear conta com a colaboração da Sociedade para o Desenvolvimento da Pesquisa Científica, conhecida como Science, responsável pela realização da pesquisa nas residências. Os profissionais da instituição estão entrevistando os moradores das áreas de influência direta de 5 km e 15 km das usinas. Anteriormente, participaram os residentes de bairros como Parque Mambucaba, Praia das Goiabas, Praia Vermelha, Praia Brava, Piraquara, Porto Frade e Frade.

É importante destacar que os pesquisadores estarão devidamente identificados por crachá com foto, nome e identidade, além de camiseta com as logomarcas da Eletronuclear e da Science. A população pode ligar gratuitamente para o telefone 0800-025-0174 ou acessar o site https://science.org.br/contato para comprovar a identificação do entrevistador.

A Eletronuclear esclarece que todas as informações prestadas pela população são confidenciais e não serão utilizadas para qualquer outra finalidade.