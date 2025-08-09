Eli Soares emociona público na segunda noite da Angra Expo

Angra dos Reis – A segunda noite da 11ª edição da Angra Expo, realizada na sexta-feira (8), levou milhares de pessoas à Praia do Anil para uma noite marcada por fé, música e celebração. O evento, já consolidado como um dos principais do calendário cultural da cidade, destacou-se pelo clima de confraternização e alegria que tomou conta do público.

A programação da noite começou valorizando os talentos locais. Artistas angrenses, que conquistaram seu espaço por meio de uma seletiva da Angra Expo, se apresentaram e encantaram o público, mostrando a diversidade e a qualidade da música produzida na cidade.

O secretário de Articulação Governamental, Vítor Simões, destacou a relevância da Angra Expo para a cidade.

“Estamos na 11ª edição de um evento que vai além da música. A Angra Expo é um dos eventos mais tradicionais da cidade e tem a parte importante da valorização dos nossos artistas locais, além de oferece momentos únicos para a população e para o público gospel em dias de muito louvor e adoração”, afirmou.

O cantor gospel Eli Soares, um dos nomes mais consagrados do gênero no Brasil foi o ponto alto da noite. Com carisma e presença marcante, o artista conduziu o público por uma verdadeira experiência de adoração, interpretando sucessos como “Tudo que eu sou”, “Casa de Deus”, “Os Anjos Te Louvam”, entre outras músicas que marcaram sua trajetória e se tornaram hinos em igrejas e eventos pelo país. Entre as canções, Eli conversou com a plateia e agradeceu pelo carinho recebido.

“É sempre uma honra cantar em lugares tão especiais como Angra dos Reis, cercado de beleza e com um povo tão caloroso. Agradeço muito o convite, é uma alegria imensa estar com vocês nesse evento. Hoje estamos em um encontro de corações adorando juntos”, afirmou o cantor.

Neste sábado (9), a programação chega ao seu encerramento com mais momentos especiais. Às 16h, a cantora Cristina Mel comanda um show dedicado ao público infantil, e, à noite, o cantor Isaías Saad encerra a festa com mais uma grande noite de louvor e celebração.

Programação para este sábado (9):

16h – Cristina Mel (show infantil)

A partir das 19h:

– José Martins

– Ariane Martins Roberto

– Wesley Celi Alves

– Fernando dos Santos Marques

– Isaías Saad