Em homenagem, Barra do Piraí nomeia palco cultural em memória do cantor barrense

Barra do Piraí – Barra do Piraí realizou, nesta semana, uma cerimônia em homenagem ao cantor João Vitor dos Santos Waldemiro, conhecido como Wall, falecido em 2024. Por meio da Lei Municipal nº 3953, de 21 de março de 2025, de autoria do vereador Luiz Felipe Ludi, o palco de apresentações culturais da Praça dos Expedicionários (Cobra Fumando) passou a se chamar Palco João Vitor dos Santos Waldemiro.

A cerimônia foi realizada às 13h30, no local, e reuniu familiares, amigos e autoridades municipais. Durante o evento, o pai do cantor, Luiz Henrique Waldemiro, destacou a ligação do filho com a música e o palco.

“Esse é um momento de alegria, não de tristeza, porque quando o Wall subia no palco, ele encantava, alegrava todas as pessoas. Não tem uma pessoa que não fale bem dele, porque isso era algo que vinha de dentro dele. Muitas vezes, eu falava com ele antes dos shows, e ele dizia: ‘Pai, eu gosto de cantar, eu gosto de alegrar’. Ele cantava porque amava estar no palco. E a gente fica muito feliz por essa homenagem que está sendo feita”, declarou.

O vereador Luiz Felipe Ludi, autor da lei, também falou sobre a iniciativa.

“Nesses meus sete meses de mandato, essa é, sem dúvida, a minha maior realização. O que estamos fazendo é uma justa homenagem a um barrense que, por meio da sua música e da sua paixão pela arte, encantou os corações de todos nós, munícipes desta cidade. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus; agradecer à família do Wall, que também considero como parte da minha família. O Wall é um amigo que viverá para sempre dentro de meu coração, por isso, estou muito emocionado por esse momento”, afirmou.

Durante a solenidade, o vereador entregou moções de aplausos aos pais do homenageado. A vereadora Lu Maciel também participou da cerimônia.

“Sempre que passarmos pelo palco, estaremos também lembrando do João. Só tenho a agradecer a todos que estão aqui, o que mostra o quanto ele é querido, algo que vocês já sabiam. O carinho de todos vocês demonstra o quanto ele é amado por todos nós e que permanecerá para sempre guardado em nossos corações”, disse.

A prefeita Katia Miki encerrou os discursos ressaltando a relevância da homenagem.

“Uma pessoa querida, que passou por aqui, deixou saudades e deixou sua marca, a marca de alguém do bem, que sempre espalhou coisas boas. Por isso, nada mais justo que seu nome esteja nessa placa, sendo lembrado por mim, pelo Ludi, pela Lu, e por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, declarou.

Wall se destacou como cantor de pagode, conquistando público em Barra do Piraí e em cidades vizinhas. Após a cerimônia, sua antiga banda realizou uma apresentação em homenagem ao artista. O evento foi encerrado com o show do cantor Bruninho, no palco recém-nomeado.

Também estiveram presentes o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, e o secretário de Comunicação Social, Hugo Marques.