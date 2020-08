Em nota Correios avaliam greve de funcionários iniciada nesta terça-feira, 18

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 09:41 horas

Brasília – Funcionários dos Correios entraram em greve em todo o país nesta manhã de terça-feira, 18 e, em nota, a assessoria de Imprensa da empresa afirmou que pretende manter os direitos dos empregados, propondo ajustes dos benefícios de acordo com o previsto na CLT e em outras legislações. A empresa afirmou ainda que vem resguardando os vencimentos dos funcionários.

Sobre as deliberações das representações sindicais, os Correios ressaltam que possuem um Plano de Continuidade de Negócios, para seguir atendendo à população em qualquer situação adversa.

Na nota a empresa afirma ainda que “no momento em que pessoas e empresas mais contam com seus serviços, a estatal tem conseguido responder à demanda, conciliando a segurança dos seus empregados com a manutenção das suas atividades comerciais, movimentando a economia nacional”.

Os Correiros seguem informando que “desde o início das negociações com as entidades sindicais, a empresa objetiviu cuidar da sustentabilidade financeira da empresa, a fim de retomar seu poder de investimento e sua estabilidade, para se proteger da crise financeira ocasionada pela pandemia”. O texto segue explicando que a a redução das despesas prevista, com as medidas de contenção em pauta é da ordem de R$ 600 milhões anuais e que as As reivindicações da Fentect, por sua vez, custariam aos cofres dos Correios quase R$ 1 bilhão no mesmo período – dez vezes o lucro obtido em 2019″. A nota concluiu que trata-se de uma proposta impossível de ser atendida.