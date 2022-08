Emater-Rio oferece curso de derivados de leite em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 09:26 horas

Objetivo é capacitar produtores e oferecer alternativas de agregação de valor. Iniciativa é apoiada pela SMDET

Volta Redonda – Com o objetivo de capacitar e oferecer alternativas de agregação de valor ao leite, a Emater-Rio (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro) promove nos próximos dias 11 e 12 deste mês, em Volta Redonda, um curso gratuito para fabricação de derivados de leite. As vagas são limitadas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) apoia a capacitação.

Entre os assuntos que serão ministrados estão: fabricação de queijo minas, mussarela, ricota temperada, requeijão cremoso, doce de leite de corte, danete, iogurte e coalhada síria.

O curso acontece no Rancho Tipuana, das 9h30 às 16h. O local fica na Estrada Velha Nossa Senhora do Amparo, n° 2000, Santa Rita do Zarur. As inscrições devem ser feitas pelos telefones: (24) 3345-8080, 98144-6336 ou 99904.1854.