EMHVR conquista vice-campeonato em concurso interestadual

Volta Redonda – A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), mantida pela Prefeitura por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG), foi vice-campeã por equipes no Concurso de Inverno Haras Massangana – Concurso de Saltos Interestadual (CSIe), disputado no último fim de semana em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro. A equipe contou com 14 alunos, oito cavalos, dois instrutores e dois tratadores, que conquistaram também uma medalha de bronze na competição.

Competindo com 14 alunos e oito cavalos, e contando com dois instrutores e dois tratadores, a EMHVR foi vice-campeã em prova por equipe com os alunos Mellina Souza Neves, Marina Silva Campos, Ellysa Faria e Lara Torres. O bronze – terceira colocação – ficou com o grupo formado por Bernardo Brito, Nathan Fagundes Frederico Pedro e Enzo Miguel.

No sábado (9), os melhores resultados para a Escola Municipal de Hipismo vieram com os conjuntos Marina Silva e Vagalume, em 2º lugar; e Bernardo Brito e Last Catar, em 3º, nos obstáculos de 60 centímetros. No mesmo dia, Markus Ufer, montando Appaloosa, ficou com a 6ª colocação nos obstáculos de 80 centímetros; e Danilo Machado com Golden boy conquistaram o 3º lugar na prova com obstáculos de um metro.

No domingo (10), Bernardo Brito montou Last Catar e ficou com o 2º lugar nos obstáculos de 60 centímetros; Mellina Andrade, também com Last Catar, ficou em 2º lugar; e Frederico Pedro Tavares com Golden boy, em 4º na prova com obstáculos de 80 centímetros. Danilo Caeres Andrade, montando Golden Boy, conquistou a 6ª colocação nos obstáculos de um metro.

“Mais uma vez, muitos dos nossos alunos subiram no pódio em uma competição com participantes de diversos estados do Brasil. A cada nova conquista, temos mais orgulho de fazer parte desse projeto que, mais que ensinar o esporte, dá aula de cidadania”, comemorou o instrutor da EMHVR, Yasser Pereira.

O resultado geral, somando os pontos dos dois dias de competição, colocou Bernardo Brito com Last Catar em 3º lugar na competição com obstáculos de 60 centímetros; e Mellina Andrade, também com Last Catar, em 3º lugar nos 80 centímetros. Danilo Caeres Andrade, montando Golden Boy, conquistou a 6ª colocação nos obstáculos de um metro.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, idealizador da escolinha, criada em 2003, agradeceu ao prefeito Antônio Francisco Neto pelo apoio incondicional ao projeto e por viabilizar a participação nas competições fora de Volta Redonda. “Nossos atletas são um orgulho para Volta Redonda”, afirmou.