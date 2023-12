Empreendedoras de Barra Mansa recebem prêmio Rosângela Maia Salgado

Barra Mansa – As empreendedoras que se destacaram em Barra Mansa em 2023 receberam o prêmio Rosangela Maia Salgado Ferreira, nesta quinta-feira (7), na Casa do Rotariano. O prêmio é uma iniciativa do Rotary Club de Barra Mansa Alvorada e tem a participação da ACIAP, do CDL, do SICOMERCIO, da OAB e do SEBRAE.

O projeto tem como enfoque a igualdade, equidade e inclusão. Em Barra Mansa, o prêmio contou com sete categorias: Categoria Jovem, Social, Comércio, Indústria, Franquia, Serviços e Agronegócio. Os objetivos do prêmio estão sendo alcançados através do reconhecimento do sucesso de mulheres que decidiram empreender e na divulgação de suas histórias, que são usadas como inspiração para outras mulheres.

O evento foi promovido pelo Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, com a participação de convidados como Pedro Dalbone, governador do Distrito 4571 de Rotary Internacional; a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima; o presidente da ACIAP de Barra Mansa, Matheus Gattás Alves da Silva; o presidente da CDL de Barra Mansa, Gleidson Kelman Bragança Gomes; Adriana Ribeir, o presidente da OAB- Mulher de Barra Mansa, Maria Aparecida Nasr, diretora do SICOMÉRCIO e da vereadora Maria Lucia Moura da Fonseca, autora da Lei Municipal que instituiu em Barra Mansa o Dia do Empreendedorismo feminino.

VENCEDORAS

1. Larissa Moreira Cardozo – Modalidade: JOVEM – Organização: Espaço Pedagógico Larissa Moreira

2. Marcia Cristina Moreira Ramos – Modalidade: SOCIAL – Organização: Associação Amor em Movimento

3. Fabíola Intorne da Silva – Modalidade: FRANQUEADA – Organização: Brasil Cacau

4. Karine Priscila de Souza – Modalidade: INDUSTRIA – Organização: Confecção Negrita Modas

5. Amanda Moreira Bragança – Modalidade: COMÉRCIO – Organização: Mandinha Espaço Gourmet

6. Zenaide Gama Moreira – Modalidade: AGRONEGÓCIO – Organização: Iogurte princesa do vale

7. Bianca Ribeiro Almeida – Modalidade: SERVIÇOS – Organização: Locadora Cara de Gato