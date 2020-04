Empresa doa máscaras à população de Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 16:44 horas

Volta Redonda– Uma ação de conscientização ao uso junto a doações de máscaras foi promovida pela ACJ Condomínios nas ruas do bairro Aterrado, em Volta Redonda. A atividade faz parte da campanha: “Eu te projeto, você me protege”, que reúne empresários de toda a região na doação de máscaras de tecido a fim de fortalecer o combate ao coronavírus.

– Fizemos cartazes com frases de impacto para levar a população a refletir sobre os cuidados básicos com a saúde durante a pandemia. Doamos as máscaras para os idosos, principalmente, que transitavam sem proteção. Nosso objetivo é contribuir com o bem estar das pessoas que precisam sair de casa neste período – destacou a diretora da ACJ Condomínios, Vanisi Ferreira.

A campanha

O projeto “Eu te projeto, você me protege” está conquistando a adesão de novas empresas a cada dia, com o objetivo de promover a arrecadação e doação das máscaras em comunidades e grandes centros de Volta Redonda.

– A Verdes Mares Contabilidade, o Studio G Gil Fonseca, o Instituto Mores, o Grupo Guardião, o Escritório de Advocacia Denise Nunes e a Follow Comunicação já doaram para a campanha – listou Vanisi.