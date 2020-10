Empresa realiza ação relacionada ao Outubro Rosa em VR e Pinheiral

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 17:31 horas

Sul Fluminense

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo da doença mais comum entre as mulheres no Brasil – atrás apenas do câncer de pele –, correspondendo a 29% dos novos casos ao ano no país.

Portanto, o diagnóstico precoce é fundamental, aumentando as chances de cura. Nesse sentido, a realização regular da mamografia é essencial. Nesta quinta-feira (08), o Grupo Incoflandres (GI) promoveu nas unidades da Cinbal Volta Redonda e Cinbal Pinheiral e da Incoflandres Guarulhos/SP, ações relacionadas ao Outubro Rosa, campanha que busca conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama. O nome da campanha remete a cor do laço rosa, símbolo internacional na luta contra o câncer de mama.

A seguradora parceira do GI, realizou a palestra online “A prevenção é a sua maior força contra o câncer de mama”, voltada às colaboradoras do grupo. A supervisora de RH do GI, Daniela Chaves, salientou a importância da palestra, principalmente para as colaboradoras, uma vez que mostrou existirem diversos fatores que podem contribuir para o aparecimento da doença como a ocorrência de casos na família, uso prolongado de alguns remédios e hormônios, alimentação inadequada e sedentarismo.

Outra ação realizada nesta sexta-feira (09) com a entrega de camisetas nas empresas do GI voltadas ao Outubro Rosa, disponibilizadas para todas as colaboradoras e também para alguns colaboradores. “Literalmente, vestimos a camiseta”, destaca o diretor administrativo-financeiro do Grupo Incoflandres, Mário Roberto Gomes.