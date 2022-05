Empresa retira toneladas de lixo das ruas de Barra do Piraí depois das chuvas

Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 12:20 horas

Barra do Piraí – O balanço operacional da empresa Statled após a ultima chuva ocorrida no início do mês, em Barra do Piraí chamou a atenção por conta dos números. As ruas de pelo menos 10 bairros ficaram alagadas e o município decretou estado de emergência.

Foram retiradas aproximadamente 976 toneladas de entulho entre os dias 01/05 a 06/05.

Cerca de 6 Caminhões basculante, 2 caminhões carroceria, 3 caminhões pipa, 1 caminhão comboio, 4 retroescavadeiras, 2 vans, 1Vw Voyage, 1 Renaut Logan e 1 Vw Saveiro foram usados na operação.

A empresa acionou de imediato profissionais capacitamos entre eles 01 Encarregado de Turma, 40 ajudantes, 14 motoristas, 10 varredores, 4 operadores de retroescavadeira, Engenheiro Responsável, 1 Técnico de Segurança do Trabalho e 7 fiscais.

A continuação dos serviços nos locais atingidos acontece até dia 21/05 e a empresa reforça o compromisso para com a limpeza urbana através da linha direta com a população: 0800 8870503