Encontro do Ensino Médio em BM terá presença de mais de 1 mil estudantes

Barra Mansa – Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado nos dias 5 e 12 de novembro, milhares de estudantes brasileiros se preparam para escolher a carreira que seguirão pelos próximos anos. Universidades de todo o país, nesta época, promovem encontros para auxiliar os jovens alunos a tomar esta decisão. Em Barra Mansa, o Encontro do Ensino Médio acontece no dia 27 de outubro, sexta-feira, no Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM).

De acordo com o reitor da unidade de ensino, Bruno Lemos, durante o encontro os estudantes poderão conhecer a estrutura da instituição e os cursos de graduação oferecidos. “É um momento muito especial para os jovens, que estão prestes a decidir seu futuro profissional. Durante o encontro, eles poderão conhecer a estrutura da Nova UBM e todos os cursos de graduação oferecidos, além de concorrerem a bolsas de estudo“, disse, acrescentando que, ao todo, 33 escolas de diferentes cidades da região já confirmaram presença.

Além do sorteio de bolsas, o evento contará com atrações que incluem sala de jogos eletrônicos, esportes radicais, oficinas, shows musicais, lanche, apresentação de DJ, sorteio de brindes e de um Playstation 5. O Encontro do Ensino Médio acontece das 8h às 16h. Para participar, basta fazer a inscrição pelo site, em https://www.ubm.br/encontro-do-ensino-medio/index.php.

Professores dão dicas de como estudar atualidades para o Enem

Buscar informações em veículos de comunicação confiáveis, fazer mapas mentais e até mesmo utilizar a inteligência artificial são formas de ajudar os candidatos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a estudar conteúdos da atualidade, como a guerra no Oriente Médio.

Além dos livros didáticos, simulados e provas do Enem, buscar conteúdos atuais pode ajudar os estudantes a estarem mais preparados para o exame. Segundo a diretora da Escola de Referência em Ensino Médio Escritor Paulo Cavalcanti, em Olinda (PE), e professora de geografia da Escola Estadual São José, em Paulista (PE), Patrícia Mesquita, o Enem tem cada vez mais buscado uma interdisciplinaridade, ou seja, não há mais questões de conteúdos separados de história ou geografia, por exemplo. Esses conteúdos são trabalhados de forma conjunta. Temas atuais são muitas vezes o fio condutor dessas questões.

“Até uns anos atrás se via que era uma questão de geografia, de história ou de filosofia. Hoje se está conseguindo juntar tudo numa única questão. Às vezes, é isso que dificulta para o estudante, porque ele, infelizmente, na educação básica ainda tem as aulas ministradas em caixinhas. Não se trabalham simultaneamente as quatro disciplinas de humanas”, diz.

De acordo com o professor de história do colégio Mopi, no Rio de Janeiro, Rafael Duarte ler notícias em veículos de comunicação confiáveis pode ser uma forma de estudar. “O ideal é que eles acessem algum veículo de comunicação importante uma vez ao dia e, se há veículos que possuem newsletters, que mandam informações ao longo do dia e vários são voltados para vestibulandos”.

Os professores explicam que assuntos que estão agora na mídia não necessariamente cairão no exame, já que as provas são elaboradas no primeiro semestre do ano. Mas questões como a guerra do Oriente Médio são antigas e aparecem com recorrência nas provas. Informar-se pode ajudar a entender melhor o contexto e a resolver questões. Além disso, essas informações podem servir de repertório na hora de escrever a redação.

Uma dica de Mesquita é que os alunos estudem mapas e também charges, sobretudo sobre guerras e conflitos. “É importante entender que a disputa está naquele espaço, não apenas histórico, mas geográfico e econômico”, diz.

Sobre as charges, acrescenta: “A charge é utilizada em todas as áreas do conhecimento, tanto na parte de humanas quanto de linguagens. A charge expressa muito daquele momento, do que está acontecendo.”

Outra dica da professora é a elaboração de mapas mentais. De forma simples, mapas mentais são esquemas ou diagramas que ajudam a explicar conceitos de forma objetiva. O mapa parte de uma ideia principal e, a partir daí, vão sendo acrescentadas informações e conceitos relacionados.“O ideal é, após ler questões e textos, construir o próprio mapa mental, utilizando todas as canetas coloridas possíveis”, sugere.

Enem 2023

O Enem 2023 será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. As notas das provas podem ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e a financiamentos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As notas também podem ser usadas para preencher vagas em instituições estrangeiras que têm convênio com o Inep.

Com informações da Agência Brasil.