Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo começa nesta quinta (7)

Itatiaia – Começa nesta quinta-feira (7) o Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo, um dos maiores eventos do gênero na região, que acontece de hoje até domingo (10), no Campo do Clube Finlândia, em Penedo (RJ).

A abertura oficial está marcada para as 18h, com entrada gratuita. Durante os quatro dias, motociclistas de todo o país e apaixonados por motos poderão curtir uma programação que contará com shows de rock, exposições, lojas temáticas, espaço kids, praça de alimentação e muito mais.

Entre as atrações, o público encontrará uma área de exposição com modelos variados de motos, equipamentos e peças, além de tendas com lojas especializadas em vestuário e acessórios para motociclistas. Cinco montadoras estarão presentes no evento, que contará também com um pavilhão coberto para abrigar expositores e marcas de destaque no mercado.

A estrutura inclui ainda praça de alimentação coberta, food trucks com opções variadas, estandes de cachaças artesanais da região, espaço dedicado ao artesanato local e estande do Penedo Riders Moto Clube, coorganizador do evento. A sonorização do espaço fica por conta da Rádio Penedo Riders.

O evento conta com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Secretaria Municipal de Ordem Pública, Superintendência de Eventos e tem patrocínio da TurisRio.

Confira a programação do palco principal:

Quinta-feira (7)

21h – Ordinária

Sexta-feira (8)

19h – Sr. Gouveia

21h – On The Rout

23h – PH Trio

Sábado (9)

18h – Rock Vigarista

19h30 – Madrepérola

21h – Versão Brasileira

23h59 – Faixa Etária

Domingo (10)

14h – Paiol

Serviço:

Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo

Data: De 7 a 10 de agosto de 2025

Local: Campo do Clube Finlândia – Penedo (RJ)

Horário da abertura: Quinta-feira (7), às 18h

Entrada: Gratuita