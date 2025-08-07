Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo começa nesta quinta (7)

Itatiaia – Começa nesta quinta-feira (7) o Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo, um dos maiores eventos do gênero na região, que acontece de hoje até domingo (10), no Campo do Clube Finlândia, em Penedo (RJ).
A abertura oficial está marcada para as 18h, com entrada gratuita. Durante os quatro dias, motociclistas de todo o país e apaixonados por motos poderão curtir uma programação que contará com shows de rock, exposições, lojas temáticas, espaço kids, praça de alimentação e muito mais.
Entre as atrações, o público encontrará uma área de exposição com modelos variados de motos, equipamentos e peças, além de tendas com lojas especializadas em vestuário e acessórios para motociclistas. Cinco montadoras estarão presentes no evento, que contará também com um pavilhão coberto para abrigar expositores e marcas de destaque no mercado.
A estrutura inclui ainda praça de alimentação coberta, food trucks com opções variadas, estandes de cachaças artesanais da região, espaço dedicado ao artesanato local e estande do Penedo Riders Moto Clube, coorganizador do evento. A sonorização do espaço fica por conta da Rádio Penedo Riders.
O evento conta com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Secretaria Municipal de Ordem Pública, Superintendência de Eventos e tem patrocínio da TurisRio.
Confira a programação do palco principal:
Quinta-feira (7)
21h – Ordinária
Sexta-feira (8)
19h – Sr. Gouveia
21h – On The Rout
23h – PH Trio
Sábado (9)
18h – Rock Vigarista
19h30 – Madrepérola
21h – Versão Brasileira
23h59 – Faixa Etária
Domingo (10)
14h – Paiol
Serviço:
Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo
Data: De 7 a 10 de agosto de 2025
Local: Campo do Clube Finlândia – Penedo (RJ)
Horário da abertura: Quinta-feira (7), às 18h
Entrada: Gratuita