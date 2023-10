Encontro intersetorial a Saúde aborda serviços de assistência e vigilância

Resende – A prefeitura promove na próxima quarta-feira (18) o Encontro Intersetorial de Serviços de Assistência à Saúde e Vigilância em Saúde. O evento será realizado no Hotel Resende Inn, na Rua Sebastião José Rodrigues, n.º 136, no bairro Campos Elísios, a partir das 13h30.

De acordo com a administração municipal, o objetivo do encontro é abordar a importância da Notificação Compulsória como elemento primordial para o desencadeamento de ações de Vigilância em Saúde, especialmente direcionado a profissionais da área da saúde, como enfermeiros, agentes comunitários de Saúde da Atenção Primária à Saúde, além dos responsáveis técnicos da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar das unidades de assistência de saúde pública e privada. Para participar, é necessário realizar a inscrição online preenchendo o formulário disponível no link: https://forms.gle/qbcKB3ak8Zk7W5M86.

Durante o encontro, serão debatidos temas como a Notificação Compulsória dos Serviços de Vigilância Epidemiológica (SVE), Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Vigdant) e Vigilância em Saúde do Trabalhador (Cerest MP II). Além disso, serão apresentados fluxogramas de Atendimento às Vítimas de Violência.

“O evento é parte integrante das iniciativas do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, que estão alinhadas com o e-SUS, uma estratégia nacional para fortalecer e orientar as atividades da Atenção Primária em Saúde. É uma ação técnica importante para destacar que a integração do trabalho entre a Vigilância em Saúde e os Serviços de Assistência à Saúde é um processo contínuo e sistemático, sendo essencial para a saúde da população e a contribuição na construção das medidas de Saúde Pública”, explicou Jayme Neto, secretário de Saúde de Resende.