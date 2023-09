Enel Distribuição Rio alerta para o aumento de consumo de energia em períodos de calor intenso

Rio – Com o aumento da temperatura nos últimos dias em todo o Estado, a Enel Distribuição Rio alerta para a importância do consumo consciente de energia elétrica. O forte calor leva ao uso cada vez mais frequente de equipamentos como ar-condicionado e ventilador. Além disso, aparelhos refrigeradores, como geladeira, freezer e bebedouros, naturalmente, consomem mais energia, pois os compressores precisam ser acionados com mais frequência para manter a temperatura para a qual estão programados.

O responsável por Faturamento da Enel Distribuição Rio, Marcio Lisandro Almeida, explica que, para economizar energia, os clientes devem adotar novos hábitos de consumo, que vão ajudar a reduzir o valor da conta. “Medidas simples, como diminuir a temperatura do chuveiro, evitar usar o micro-ondas para descongelar alimentos e abrir a geladeira com menor frequência, podem impactar significativamente no valor da conta. Também é importante verificar as instalações internas da residência periodicamente, pois instalações antigas, com fios velhos ou muitas emendas, geram desperdício de energia e podem até causar incêndios”, completa.

Orientações que podem ajudar a economizar

– Dê preferência para lâmpadas LED; elas consomem menos e duram até dez vezes mais.

– Na hora de comprar um eletrodoméstico, verifique se ele possui o Selo Procel de Economia de Energia classe A, que são os campeões da economia.

– Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada com o uso de T’s, pois isso pode provocar aquecimento nos fios, causando desperdício de energia e até mesmo acidentes graves.

– Desligue o ventilador e/ou umidificador sempre que deixar de usar o ambiente.

Ar-condicionado

– Escolha modelos mais econômicos, com selo Procel e classificação A.

– As tecnologias inverter ou dual inverter são as recomendadas para quem prioriza economia de energia.

– Evite entrada de sol no ambiente refrigerado e instale o aparelho em local com boa circulação de ar.

– Ajuste a temperatura para em torno de 23°C. As temperaturas mais baixas podem não ser alcançadas e fazer o aparelho trabalhar o tempo todo em potência máxima.

– Mantenha os filtros de ar limpos.

– Compre o equipamento com potência adequada ao tamanho do ambiente onde será instado.

– Um aparelho do tipo Split, com potência entre 10.000 e 15.000 BTU’s, usado 8 horas por dia, consome em média 194 kWh no mês, que pode corresponder a mais de R$ 180,00 na conta de energia.

Geladeiras, freezers, adegas e cervejeiras

– Faça revisões periódicas, com profissionais capacitados, das borrachas de isolamento das portas e sensores de temperatura, para evitar consumo excessivo.

– Evite abrir os equipamentos com frequência, pois o ar quente exige mais energia para resfriar e atingir novamente a temperatura ajustada.

– Não utilize a parte de trás para secar objetos.

– Mantenha as saídas de ar do congelador desobstruídas.

– Não forre as prateleiras, isso dificulta a circulação interna do ar.

– Instale o aparelho em um local bem ventilado, longe do fogão, aquecedor e áreas expostas ao sol.

Chuveiro elétrico

– Feche a torneira para se ensaboar.

– Tome banhos rápidos e, se possível, com a chave de temperatura na posição “verão”, o que pode reduzir o consumo em até 30%.

– Compre sempre chuveiros de menor potência (2 a 6 kW), que são eficientes e consomem menos.

– Limpe com frequência os orifícios de saída de água. Se não estiverem limpos, haverá menos água e o chuveiro terá que ficar mais tempo ligado.

Atendimento

Todos os serviços de atendimento da Enel Distribuição Rio estão disponíveis nos canais da distribuidora, como pelo site da distribuidora (www.enel.com.br), pelo Aplicativo Enel (disponível para iOs e Android), pelo Whatsapp Elena: (21) 99601-9608, e por meio da Central de Relacionamento (0800 28 00 120).