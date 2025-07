Enel oferece troca de lâmpadas e atividades educativas em Angra

Angra dos Reis – A Enel Rio promove, na próxima quarta-feira (30), ações de sustentabilidade na cidade de Angra dos Reis. A distribuidora realizará atendimentos comerciais, palestras e atividades com dicas sobre consumo consciente de energia elétrica, além da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos LED (confira o serviço abaixo).

A Van Experience também participará da programação. O veículo interativo proporciona uma experiência, com jogos educativos, tecnologia de realidade aumentada, informações sobre segurança com a energia, telas touch, vídeos e recursos de acessibilidade. O objetivo é apresentar ao público as principais fontes de energia utilizadas no Brasil e no mundo.

O espaço conta com um painel tátil que permite a localização de usinas hidrelétricas, solares e eólicas no mapa do Brasil, acessível a pessoas com deficiência visual. Também estarão disponíveis rampa de acesso, audiodescrição, vídeos com legendas, parede tátil e fones antirruído.

As atividades fazem parte dos projetos Enel Compartilha Consumo Consciente e Atendimento Comercial, com foco nas boas práticas de uso da energia elétrica, orientações sobre aparelhos eletrônicos, segurança e economia no dia a dia.

Os clientes que participarem das palestras poderão trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por até cinco lâmpadas de LED, que consomem até 80% menos energia e duram até 10 vezes mais. Para participar, é necessário apresentar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas.

SERVIÇO

Enel Compartilha Consumo Consciente

Data: Quarta-feira (30)

Local: Condomínio Vale da Banqueta (Estrada da Banqueta, 72 – Angra dos Reis)

Horário: Das 13h às 17h