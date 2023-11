Enem 2023: 19.940 candidatos farão a prova neste domingo no Sul do Estado

Sul Fluminense – Cerca de 19.940 candidatos da região estão inscritos para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023, que acontece nos dois próximos domingos (5 e 12 de novembro), em diversos locais do Sul Fluminense. A prova será aplicada em dez cidades da região: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Miguel Pereira, Paraty, Resende, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda.

O Enem é composto por uma prova de redação e quatro provas com 45 questões objetivas cada: linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. No primeiro domingo (5), são aplicadas as provas de linguagens e ciências humanas, junto à redação, sendo no seguinte (12), as de matemática e ciências da natureza.

Para auxiliar no desenvolvimento da tão temida redação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou orientações para se elaborar uma produção nota 1000. Os participantes devem ficar atentos às cinco competências que serão exigidas do texto:

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

• Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

• Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

• Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

• Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

QUE HORAS CHEGAR?

Os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados às 13h, com início da aplicação das proas às 13h30. O término será às 19h, no primeiro dia, e às 18h30, no segundo. A orientação do Inep é que os candidatos cheguem ao local com antecedência para evitar imprevistos.

Nos dois dias, o candidato só poderá sair com o Caderno de Questões em mãos nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

O QUE LEVAR?

Os itens indispensáveis que o candidato deve levar são: caneta preta de corpo transparente, cartão de confirmação de inscrição, RG ou outro documento oficial com foto, podendo ser a versão digital no aplicativo oficial. Em caso de roubo ou extravio do documento, o estudante deve apresentar o Boletim de Ocorrência, emitido há, no máximo, 90 dias antes das provas.

Também é importante que o candidato levar um lanche e uma garrafa de água (transparente e sem rótulo), pensando em manter a energia durante a prova que é bastante extensa. A orientação de especialistas é que os lanches sejam leves, como sanduíche, barra de cereal e até chocolate.

O QUE NÃO LEVAR

• Aparelhos eletrônicos, qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens

• Bonés, óculos escuros, chapéus

Número de Inscrições por cidade

Angra dos Reis 2490

Barra do Piraí 1032

Barra Mansa 2471

Miguel Pereira 790

Paraty 820

Resende 2683

Três Rios 2021

Valença 1388

Vassouras 808

Volta Redonda 5437

TOTAL DE VAGAS 19940