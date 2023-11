Energia nuclear:deputado e ministro visitam prefeituras de Angra, Paraty e Rio Claro para definir acordo ambiental

O encontro realizado essa semana entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Atividades Nucleares ((FPN), deputado Júlio Lopes (PP), teve a finalidade de definir o acordo sobre a compensação ambiental da Eletronuclear com os prefeitos do municípios de Paraty, Rio Claro e Angra dos Reis, em relação a instalação das usinas de Angra I, Angra II e Angra III. De acordo com o parlamentar, o encontro foi muito proveitoso e positivo, já que houve a possibilidade de harmonizar a situação com as três prefeituras mostrando o interesse do atual governo de ressarcir os municípios; mas para isso ocorra, é preciso que haja uma grande concentração não só administrativa como também política.

– O governo vem fazendo um enorme esforço para retomar as obras e normalizar o pagamento dos direitos que as prefeituras têm em relação aos licenciamentos já feitos, inclusive de Angra III. Não tenho dúvida de que esses pagamentos deverão ocorrer na medida em que haja a retomada da obra em sua totalidade. Estamos muito animados para que a obra seja retomada e que a normalidade desse importante empreendimento nuclear volte a reinar – disse.

Júlio lembra ainda que somente Angra dos Reis tem um valor de cerca de R$ 264 milhões que seriam pagos em cinco parcelas; já Paraty esse valor é de R$ 40 milhões e Rio Claro R$ 10 milhões.