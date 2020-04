Enfermeiro morre em acidente na Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 09:43 horas

Barra Mansa – O enfermeiro radiologista Edimar Vasti, de 42 anos, recém completados no último domingo, dia 12, morreu na noite desta segunda-feira, dia 13 em consequência de um acidente de carro. O veículo que ele dirigia se chocou com uma árvore, no km 287 da Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Floriano, distrito de Barra Mansa.

O enfermeiro chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, onde trabalhava. Ele morava no bairro Paraíso de Baixo, na Região Leste de Barra Mansa. Edimar era casado e deixa uma filha. O motivo que levou o enfermeiro a perder a direção do carro ainda é desconhecido.