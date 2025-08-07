Ensino Integral começa em novas turmas da rede municipal de Resende

Resende – O prefeito de Resende, Tande Vieira, esteve nessa semana na Escola Municipal Maria de Assis Barboza, no bairro Cabral, para acompanhar de perto o início das turmas de 1º, 2º e 4º anos no modelo de Educação Integral. A visita ocorreu antes da agenda oficial do chefe do Executivo no Rio de Janeiro.

Segundo Tande Vieira, a unidade escolar deverá alcançar todas as turmas com o horário integral ainda no mês de agosto, ampliando a oferta dessa modalidade de ensino e garantindo mais oportunidades de aprendizagem.

“Quase nenhum aluno faltou no primeiro dia! Isso mostra o envolvimento das famílias e a confiança nesse projeto. Aproveito para parabenizar o Diogo, nossa secretária de Educação, Rosa Frech, a presidente do Educar, Alice Brandão, toda a equipe da Educação e cada funcionário das nossas unidades pelos resultados alcançados”, destacou o prefeito.

De acordo com Tande, a prefeitura vem investindo para ampliar o número de escolas que adotam essa modalidade.

“Estamos trabalhando para atingir a nossa meta de ampliar o Ensino Integral e vamos seguir perseguindo esse objetivo, que é um dos nossos principais compromissos com a população. Vamos em frente”, completou.