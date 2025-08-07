quinta-feira, 7 agosto 2025
Fale conosco

Ensino Integral começa em novas turmas da rede municipal de Resende

Escola Maria de Assis Barboza iniciou aulas com jornada ampliada nesta semana

by alice couto

Foto: Divulgação

Resende – O prefeito de Resende, Tande Vieira, esteve nessa semana na Escola Municipal Maria de Assis Barboza, no bairro Cabral, para acompanhar de perto o início das turmas de 1º, 2º e 4º anos no modelo de Educação Integral. A visita ocorreu antes da agenda oficial do chefe do Executivo no Rio de Janeiro.

Segundo Tande Vieira, a unidade escolar deverá alcançar todas as turmas com o horário integral ainda no mês de agosto, ampliando a oferta dessa modalidade de ensino e garantindo mais oportunidades de aprendizagem.

“Quase nenhum aluno faltou no primeiro dia! Isso mostra o envolvimento das famílias e a confiança nesse projeto. Aproveito para parabenizar o Diogo, nossa secretária de Educação, Rosa Frech, a presidente do Educar, Alice Brandão, toda a equipe da Educação e cada funcionário das nossas unidades pelos resultados alcançados”, destacou o prefeito.

De acordo com Tande, a prefeitura vem investindo para ampliar o número de escolas que adotam essa modalidade.

“Estamos trabalhando para atingir a nossa meta de ampliar o Ensino Integral e vamos seguir perseguindo esse objetivo, que é um dos nossos principais compromissos com a população. Vamos em frente”, completou.

 

Você também pode gostar

Operação causa prejuízo de R$ 85 mil ao...

XTERRA chega à Serra da Bocaina com provas...

Estado convoca pacientes para atualizar cadastro do SUS

Saúde de Resende muda sistema para agilizar exames...

Voltaço oferece meia-entrada para torcedores uniformizados

BM apresenta programa de saúde especializada

PF prende foragido por homicídio qualificado, no Galeão

Rotatória estratégica sela pacto político entre BM e...

Restaurante do Povo Irmã Ruth terá cardápio especial...

Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo começa nesta...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996