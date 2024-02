Entidades de Resende recebem certificado

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, entregou neste mês o certificado “Amigos do Turismo”, que destaca pessoas e entidades que beneficiaram de alguma forma o turismo do município no ano de 2023. A entrega será em quatro locais e datas diferentes.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Tisga Vieira, cerca de 70 pessoas ou entidades receberam o certificado, que é um reconhecimento pela contribuição para o desenvolvimento do segmento, trazendo inúmeros benefícios para a economia local e para o fortalecimento do turismo não só de Resende, mas de toda a região.

– Sabemos a importância dessas pessoas e entidades na constante busca por melhorias para o nosso turismo. O certificado é uma forma de agradecimento por essas iniciativas que contribuíram para o fortalecimento. Queremos sempre poder contar com parcerias e unir cada vez mais os envolvidos no segmento. Portanto, agradecemos aos homenageados e convidamos todos a continuarem como verdadeiros amigos do turismo – disse o secretário, Tisga Vieira.

Confira o cronograma de entrega do certificado

19 de fevereiro – Centro de Atendimento ao Turista Abel Loura da Fonseca na Serrinha do Alambari (Estrada dos Artesãos s/n)

20 de fevereiro – CIEP 489 (Rua dos Tupis, 50 – Cidade Alegria)

21 de fevereiro – Secretaria Municipal de Turismo (Rua Pastor Elson, 121 – Montese)

22 de fevereiro – Parque Estadual da Pedra Selada em Visconde de Mauá (Avenida Presidente Wenceslau Braz, s/n – Vila de Visconde de Mauá)