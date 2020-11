Entidades se unem e decoram Barra Mansa com luzes e ações para o Natal

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 14:01 horas

Abertura oficial do Natal acontece no dia 4 de dezembro

Barra Mansa- A apenas um mês do Natal 2020, a cidade de Barra Mansa já entrou no clima de luz e de magia digno de todo fim de ano.

Através de uma parceria entre as entidades CDL(Câmara dos Dirigentes Lojistas de BM), ACIAP(Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de BM) e Sicomércio(Sindicato do Comércio Varejista de BM), e com o apoio da prefeitura e patrocínio Sicoob, a iluminação natalina foi acesa no último sábado, dia 21, enfeitando as ruas de Barra Mansa e preparando a cidade para o período festivo.

O presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos destaca que após um ano repleto de desafios, a iluminação natalina traz para o município não apenas o espírito de Natal, mas também a esperança de dias melhores em 2021.

O representante da CDL conta que, quando aceitou presidir a entidade, sabia que teria diversos desafios pela frente, mas que um grande sonho já está virando realidade, através do Natal de Luz e Magia. “Será um Natal grande e forte como o comércio de Barra Mansa. E quero fazer um convite para todos os comerciantes, comerciários e barra-mansenses: vamos deixar a magia do Natal entrar em nossos corações. Como o Natal é o nascimento de Cristo, que nasça em nossos corações a esperança, o amor, a compreensão, para que juntos possamos dar vida a esse Natal de Luz e Magia”, declarou.

De acordo com Leonardo, a decoração da cidade tem o objetivo de resgatar a magia e enfeitar o centro da cidade para essa data tão importante, garantindo, assim, o espírito natalino, iluminando o comércio barra-mansense e, consequentemente, movimentando a economia neste fim de ano. “É um projeto de grande investimento. Um presente dessas entidades para a população de Barra Mansa. Acreditamos que deixar a cidade bonita reflete diretamente na autoestima das pessoas, especialmente neste período tão delicado que estamos atravessando, lembrou.

Já o presidente do Sicomércio, Hugo Tavares Nascimento, lembra que o sindicato vem atuando em projetos de iluminação na cidade desde 2018 e que, neste ano, teve a oportunidade de juntar forças com as demais entidades e, assim, promover uma ação grandiosa. “O projeto ficou maior e o intuito é oferecer para a população o bem estar de poder passear na cidade iluminada, curtir o lazer com a família e usufruir do espírito natalino”, informou. “Estamos lutando para vencer este momento complicado de pandemia, orientando a todos, seguindo os protocolos sanitários, para atender e oferecer o melhor para os nossos clientes”, ressaltou Hugo.

O presidente da ACIAP-BM, Bruno Paciello Sobrinho, acrescenta que a campanha de Natal no ano de 2020 tem um significado ainda mais especial para a entidade. “Representa muito mais que o encerramento de um ano, é o encerramento do ano. Passamos por uma prova de fogo, fomos pegos de surpresa e lutamos dia após dia em benefício dos nossos associados, da manutenção dos empregos e do bem-estar da população. Olhar para trás nos enche de orgulho e de motivação para fazer muito mais em 2021”, destacou Bruno.

Entre as vias enfeitadas para este ano estão a Avenida Joaquim Leite; a Rua Domingos Mariano; a Rua São Sebastião; a Rua Dr. Mário Ramos; a Praça da Matriz e a Praça da Liberdade. Os postes do centro da cidade enfeitados com luminosos, de estrutura metálica e com LED deixaram as avenidas mais bonitas e atrativas. Bolas com estrelas e luas feitas com mangueiras de LED fazem Barra Mansa ainda mais brilhante, somada a ornamentos de cometas distribuídos em pontos estratégicos. Na Praça da Liberdade, famílias já se reúnem para fazer vídeos e selfies na caixa de presente 3D com piscas e na árvore de Natal luminosa com 9 metros de altura. Também há um lindo presépio tamanho real na Praça da Matriz e um pórtico dando as boas-vindas as famílias e reafirmando a chegada do Natal 2020 em Barra Mansa. Outros pontos como a Praça do Ano Bom, o prédio da Estação das Artes e a árvore de Natal no bairro Vila Nova também têm encantado a cidade e outra ação que promete encantar a população será o roteiro dos Camelos, que também irá levar a magia de Natal para diversos bairros.

Campanha Natal Premiado da CDL Barra Mansa

A Campanha “Natal Premiado”, da CDL Barra Mansa, começa nesta quinta-feira, dia 26, e, neste ano, irá sortear vale compras de R$ 200 e R$ 500 todos os dias. Serão prêmios de até R$ 500 todo dia. E, para participar, o consumidor deve realizar suas compras nas lojas cadastradas na campanha e registrar o código do cupom no site promocdlbarramansa.com.br.

“Estamos chegando numa fase estratégica de 2020, um ano que foi muito desafiador e difícil para todos. E o Natal, de fato, é uma data muito aguardada. Esta é a hora da retomada para aumentar suas vendas. E a CDL de Barra Mansa, como todos os anos, não poderia deixar de se mobilizar para uma campanha de prêmios. O Natal Premiado da CDL 2020 tem o objetivo de apoiar o comércio nesse momento tão difícil e, esse ano, a campanha será gratuita para nossos associados”, explica Leonardo dos Santos, presidente da CDL.