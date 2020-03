Entregue obras do Complexo Esportivo e Lazer em Porto Real

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 18:38 horas

Porto Real- A prefeitura promoveu a entrega das obras de revitalização do Complexo Esportivo e de Lazer, no bairro Colinas, no último sábado (07). O local recebeu melhorias na pintura e manutenção geral das estruturas; iluminação de LED; recuperação do gramado; recuperação e pintura dos vestiários; troca de calhas; reformas do estacionamento e do Quiosque do Sabor. A ocasião contou ainda com torneios de futebol e de futsal para à população. O prefeito Ailton Marques comentou sobre a importância da colaboração de todos na preservação das melhorias no local.

– Os moradores do bairro esperavam há cerca de sete anos pela entrega dessas melhorias. Essa obra, na verdade, está sendo inaugurada, pois mesmo existindo há tantos anos, nunca teve uma inauguração. Além dos serviços realizados no Complexo Esportivo, a gestão, está preparando outra novidade. Em breve, o bairro Colinas, também terá nesse espaço um playground – completou o prefeito.

O secretário, Antônio Sebastião da Silva, destacou que a Secretaria de Esporte e Lazer já está utilizando o local para treinos.

– A prefeitura segue empenhada em manter o zelo e a qualidade dos trabalhos que foram realizados no Complexo Esportivo e de Lazer e, para isso, contamos com o apoio da população. A Secretaria de Esporte e Lazer já está utilizando o local para treinos visando competições importantes como a Copa Rio Sul de Futsal, por exemplo. Nosso intuito é que o Complexo Esportivo também faça parte do cronograma de atividades e eventos da Smel – disse.

Presenças

Estiveram presentes: a vereadora e primeira-dama, Fernandinha, os vereadores: Paulo César, Lulinha e Rudnei Heleno. Também compareceram ao evento os secretários municipais: Gilberto Caldas (Governo); Luiz Tavares (Obras e Serviços Públicos); Ricardo Leite Moraes (Comunicação e Transparência); Kléber Luis de Sousa (Procuradoria Geral); Ludemar Pereira (Controladoria Geral); Reinaldo José Raimundo (Meio Ambiente); Creusa Martins Mothé (Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação); Vanessa Miranda (Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda); João Paulo dos Santos (Fazenda, Receita e Planejamento); Luiz Fernando Curty Jardim (Saúde); Anderson Vallim (Assessor Especial) e Flávio Marinheiro (Administração).

Representantes de outras entidades também estiveram no evento: Sivonei Luiz de Souza (presidente da Associação de Moradores do Bairro Colinas e representante do Grupo de Escoteiros de Porto Real); José Ademir Bitencourt (Associação de Moradores do Bairro Village); Luis Cláudio (Associação de Moradores do Bairro Fátima).