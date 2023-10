Equipe de Ginástica de Trampolim de Pinheiral conquista 2º lugar em Campeonato Brasileiro

Pinheiral – Atletas da equipe de ginástica de trampolim chegaram em Pinheiral para comemorar a conquista do segundo lugar por equipe e as 25 medalhas conquistadas no campeonato brasileiro e torneio nacional de ginástica de trampolim realizado em Aracaju (SE), entre os dias 26 de setembro a 01 de outubro. A equipe trouxe para casa 5 medalhas de ouro, 1 de prata e 19 de bronze. Toda a estrutura da participação dos atletas no campeonato, incluindo uniformes, transporte, viagem, alimentação e acomodação, foram custeados pelo município. Os ginastas de Pinheiral disputaram com competidores de todo o país e alcançaram um excelente resultado. A recepção aconteceu na Teixeira Campos e contou com a presença do prefeito Ednardo Barbosa, secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), Aline Gouvêa, além de familiares, pais e responsáveis que acompanharam a chegada dos atletas sob forte emoção e felicidade.

A delegação do município foi formada por nove atletas e dois técnicos do projeto Ginástica de Trampolim que funciona no Complexo Municipal Esportivo de Ginástica de Trampolim, inaugurado em dezembro passado. As aulas são oferecidas gratuitamente à população pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da (SEMECULT). As inscrições podem ser feitas no local: Rua Nini Cambraia, 351, Centro. No momento há fila de espera.

Tomado por emoção, o prefeito Ednardo Barbosa disse que é apenas um instrumento usado por Deus ao destacar o reconhecimento dos pais e da auxiliar técnica da equipe. Ele destacou a felicidade pela conquista dos atletas e enalteceu a participação da equipe na competição.

– Investir no esporte e promover bem-estar é um dos objetivos da nossa função. A equipe de ginástica de trampolim do município é nova, há cerca de um ano e sabemos que essa conquista é fruto de muito trabalho por parte da secretária Aline e toda a sua equipe, dos membros da ginástica de trampolim e principalmente dos atletas que tanto se dedicam. Agradeço aos pais e responsáveis por confiarem no trabalho dos profissionais e a população por abraçar o projeto – disse.

Para a secretária da pasta, Aline Gouvêa, é gratificante acompanhar de perto a evolução da equipe e acredita que mais conquistas como essas estão por vir.

– Sem palavras para descrever nosso sentimento de alegria e sensação de dever cumprido. É sempre importante destacar o empenho do nosso prefeito Ednardo Barbosa que não mede esforços para apoiar o esporte em nossa cidade, ao professor Cláudio Júnior pelos ensinamentos e a Mariana Silva pelo cuidado com os alunos e principalmente aos atletas pelo excelente resultado.

De acordo com a auxiliar técnica da equipe, Mariana Silva, a competição foi mais uma oportunidade para apresentar os talentos de Pinheiral para o mundo.

– Nossa equipe está em constante crescimento. Disputamos com atletas que estão há muito mais tempo que nós e saímos de lá com o segundo lugar por equipe. Apenas Pinheiral e Vassouras custearam todas as despesas, enquanto os outros municípios, os pais tiveram que arcar com todos os gastos da viagem dos filhos. Isso demonstra o compromisso da gestão no trabalho que vem sendo realizado pelos profissionais. Quero agradecer ao prefeito Ednardo Barbosa pela compra dos equipamentos, pelo apoio e ter nos proporcionado essa experiência única, à secretária Aline pelo empenho e dedicação. Estamos apenas no início e tenho a certeza de que iremos continuar avançando- destacou.