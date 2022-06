Equipe do Saae de Barra Mansa passa por capacitação

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 13:17 horas

Profissionais receberam orientações sobre condução de caminhões, máquinas e outros equipamentos

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), realizou nesta quarta-feira, dia 1° de junho, uma capacitação para as equipes da autarquia. Os funcionários receberam orientações sobre boas condutas na condução de caminhões, máquinas e outros equipamentos. As ações aconteceram no pátio da sede, no bairro Saudade.

De acordo com o coordenador Administrativo e Financeiro do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, o treinamento foi direcionado aos servidores e colaboradores terceirizados. “Fizemos uma capacitação com o intuito de orientar as equipes, principalmente os motoristas, sobre boas condutas na condução dos equipamentos e caminhões, para assim nós melhorarmos a qualidade dos serviços que prestamos”, afirmou.

Zeca destacou ainda que as orientações transmitidas vão agregar no dia a dia dos trabalhadores. “Essas atualizações de conduta são essenciais para o desempenho da nossa equipe, pois assim todos ficam alinhados na realização dos serviços prestados”, finalizou.