Equipe do UGB-FERP fica em 2º lugar em concurso nacional da CBCA

Volta Redonda – Uma equipe do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP), formada por acadêmicos do curso de Engenharia Civil, do campus Nova Iguaçu, ficou em segundo lugar num concurso promovido pelo Centro Brasileiro de Construção em Aço (CBCA).

Com o tema “Habitação de Interesse Social com Estrutura em Aço”, o concurso tem abrangência nacional e é direcionado para estudantes de engenharia civil, com suporte de um professor orientador da mesma universidade. Os estudantes foram desafiados a uma competição que complementa a sua formação, com uma experiência abrangente sobre concepção, projeto estrutural dos elementos e das ligações e aspectos de transporte e montagem de edifícios com estrutura de aço ou mista de aço e concreto, seguindo princípios da construção modular.

A equipe do UGB-FERP foi composta pelos alunos Isabella Nunes Oliveira Vieira, Ítalo Rangel, Alexia D’Avila da Silva e Ricardo Costa de Meneses e teve como orientador o professor Rogério de Carvalho Paes de Andrade e co-orientador José Guilherme Leitão Pinheiro, coordenador do curso de Engenhara Civil. “É uma honra para o UGB, como Instituição, Parabéns aos alunos, professores e funcionários. Vocês mereceram pelo empenho e dedicação com que trabalharam durante dois meses incansavelmente. É a marca UGB se consolidando cada vez mais”, ressaltou Guilherme.