Equipes da prefeitura de Pinheiral realizam limpeza em bairros do município

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 16:19 horas

Pinheiral – Dando continuidade a manutenção diária das ruas e bairros do município por meio do cumprimento de diversos serviços de limpeza, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, da Prefeitura de Pinheiral (SMSP), realizou nesta semana a poda de árvores em locais como na Praça Getúlio Vargas, no Parque das Ruínas e retirada de entulhos no bairro Colina. Ainda nessa semana, o bairro Chalé será o próximo a passar pela limpeza.

Na semana passada, os bairros Planalto do Sol e Centro receberam a retirada de entulhos e tiveram suas ruas roçadas, enquanto no bairro Palmeiras foi efetuada a troca de lâmpadas. Ainda na mesma semana, as equipes da SMSP realizaram a retirada de entulhos, limpeza e roçada no bairro Rolamão.

Jailson Rodrigues, secretário do órgão municipal, ressalta o alerta feito à população para que colaborem com as equipes que realizam os serviços. “Manter as ruas da cidade limpas e sem entulhos é essencial para a saúde de todos, além do fato de ser desagradável olhar para tanto lixo espalhado pelos lugares. Não adianta a gente se esforçar e mandar equipes de limpeza aos bairros se logo, após isso, a população vai sujar de novo. Esse tipo de serviço só funciona a partir do desempenho de um trabalho conjunto, é uma via de mão dupla. Joguem lixo no lixo e evitem colocar entulho nas ruas que é um local de todos”, disse o secretário.