Equipes da prefeitura estarão nas ruas amanhã para manutenção e ações emergenciais

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 13:01 horas

Volta Redonda – As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura estarão nas ruas de Volta Redonda, a partir deste sábado, dia 2, fazendo reparos, trabalhos de manutenção e ações emergenciais. A proposta é atender as demandas identificadas durante o período de transição, chamados da população e novos casos.

No bairro Niterói, por exemplo, já foi feita a retirada de parte de uma árvore que caiu na Rua Santa Júlia, obstruindo a passagem de veículos. O chamado foi feito logo após a forte chuva que caiu no dia 31 de dezembro e já atendido.

“Estamos trabalhando desde dezembro já no ritmo do novo Secretário. Conseguimos mobilizar equipes para diversas localidades. Estamos nas ruas e trabalhando”, disse Poliana Aparecida Moreira Gama, que assume como subsecretária da pasta.

Além de atenderem solicitações, o Secretário José Jerônimo Teles e Poliana também percorreram a cidade entre a noite de quinta e a manhã desta sexta-feira, 01. Com isso, mais problemas foram identificados e as soluções estão sendo encaminhadas.

“Rodando pela cidade, fomos no Retiro, pela Avenida Antônio de Almeida, e observamos um barro muito grande na pista. Seguimos esse barro e descobrimos que é oriundo da Estrada do Norte, que está com ralos completamente entupido. Vamos promover a limpeza nos ralos e vamos lavar o centro comercial na Avenida Antônio de Almeida, próximo do trecho da Estrada do Norte. Também vamos promover reparos no calçamento de intertravado” destacou.

Outros serviços foram feitos e a programação se estende pelo fim de semana.