Equipes especializadas chegam para liberar trânsito na BR-393

Barra do Piraí – A BR-393 ainda está interditada por causa do tombamento de uma carreta carregada com produto químico, no KM-253, em Barra do Piraí. Equipes especializadas da CCR chegaram à rodovia para tentar liberar a pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento tem cerca de 300 metros e o trânsito está sendo desviado para o centro da cidade. Algumas carretas não conseguiram retornar e estão paradas no local.

A carreta tombou por volta de 11h30, na manhã desta segunda-feira (4), enquanto seguia no sentido Volta Redonda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a pista ficou totalmente interditada sem previsão de liberação. O condutor, de 30 anos, não se feriu no acidente.

A PRF está orientando os motoristas seguirem por dentro do município, nos acessos do Km 252, trevo do Matadouro, e do Km 255, trevo do Belvedere. Órgãos ambientais já foram acionados pela PRF para apoio no local do acidente.