Escola de Resende se classifica em 3º lugar na etapa estadual do TBR

Resende – As escolas municipais Maria Dulce e Noel de Carvalho participaram da etapa estadual do Torneio Brasil de Robótica (TBR), realizada no sábado (7) na escola Firjan/SESI Resende. Como resultado, os alunos da escola Maria Dulce se classificaram em terceiro lugar entre as 38 equipes do estado do Rio. A classificação foi conquistada através da proposta de projeto com o tema ‘Lixeira Inteligente em defesa da vida aquática’. Eles seguem para a etapa nacional, que acontece em Brasília nos dias 9 e 10 de dezembro.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz celebrou o resultado no Torneio Brasil de Robótica e parabenizou os envolvidos nos projetos. “É uma alegria muito grande ver nossos alunos com conquistas tão importantes e dando ainda mais destaque para a rede de ensino do município. Educação segue sendo uma das prioridades da nossa gestão e temos um trabalho de muita qualidade conduzido pela nossa querida professora e secretária de Educação Rosa Fresh. Quero parabenizar os alunos, professores, coordenadores e todos os envolvidos, tanto da E.M. Maria Dulce e da E.M. Noel de Carvalho, pelo lindo trabalho realizado e desejar sorte para os classificados na etapa nacional”, afirmou Balieiro.

De acordo com a secretária de Educação, Rosa Fresh, a conquista indica que o trabalho está no caminho certo e que a gestão colhe os frutos dos investimentos feitos na rede nos últimos anos. “Orgulho é o sentimento que temos ao receber esses resultados. Temos professores altamente qualificados e que continuam se aprimorando, muito empenhados em inovar e incentivar o crescimento dos alunos. Essa dedicação é fundamental. Nossos alunos merecem o melhor e estão nos dando esse retorno. Gostaria de agradecer também ao FIRJAN/SESI Resende pela parceria no Torneio de Robótica “, disse a secretária.