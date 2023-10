Escola de Rialto é destaque em ações de agricultura sustentável

Barra Mansa – Agricultura sustentável e qualidade de vida são as premissas do projeto de ciência da Escola Estadual Municipalizada de Rialto, distrito de Barra Mansa. De acordo com a diretora da unidade, Márcia Carolina Ramos, a horta orgânica da escola vem trazendo grande aprendizado para os alunos, que fazem desde o plantio e cultivo até a colheita. Surgido em 2021, o programa tem como principais objetivos trabalhar o cooperativismo e incentivar a alimentação saudável e o cuidado com o alimento.

“Fazemos a adubação e também a coleta da água da chuva para a irrigação. Não utilizamos agrotóxico, então os alimentos vêm com todos os nutrientes naturais. Após a colheita, nós doamos as verduras para os alunos e utilizamos os temperos no preparo da merenda”, explicou.

A aluna do 5º ano, Anayra Prado, 10 anos, participa do projeto de ciência pelo segundo ano e contou como tem sido a experiência. “A gente aprende muito aqui. Cada aula é uma novidade, mas, o principal, é a questão da importância da alimentação saudável”, disse.

A horta orgânica da Escola Municipalizada de Rialto conta com couve, alface, cebolinha, manjericão, pimenta dedo-de-moça, morango e melissa.