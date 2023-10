Escola de Talentos de Angra oferta vagas gratuitas para cursos

Angra dos Reis – O projeto Escola de Talentos, mantido pela prefeitura, está com vagas remanescentes para os cursos de Tecnologia e Manutenção de Rolamentos (12) e Medição Industrial (4), oferecidos em parceria com o Senai.

Os interessados devem se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Centro de Estudos Ambientais (CEA – Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, S/N, Praia da Chácara), das 9h às 16h. A matrícula é por ordem de chegada e ocorre enquanto houver vagas.

O Escola de Talentos é uma iniciativa cujo objetivo é incentivar a capacitação profissional no município, gerando mão de obra qualificada e voltada para as principais necessidades do mercado de trabalho local. Iniciado em 2022, o projeto já qualificou em torno de 900 pessoas.

Todos os cursos são gratuitos e têm como objetivo aprimorar conhecimentos para qualificação e requalificação, tornando os profissionais mais completos e atualizados conforme as demandas do mercado de trabalho. Não há cobrança de mensalidade ou taxa de inscrição para participação na seleção. O material didático referente aos conteúdos teóricos dos cursos e a certificação também serão fornecidos gratuitamente.

Interessados devem estar munidos da seguinte documentação: Identidade; CPF; comprovante de escolaridade (histórico escolar, declaração de matrícula para quem ainda está estudando ou declaração de ano de escolaridade cursado) e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone: (24) 3377-4507.