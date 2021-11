Escola municipal de Penedo desenvolve projeto inspirado em Roberto Burle Marx

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 16:42 horas

Itatiaia- O famoso paisagista, Roberto Burle Marx Neste serviu de inspiração para que no último fim de semana, alunos da EJA – Educação de Jovens e Adultos, juntamente com a comunidade escolar do Colégio Municipal Fernando Otávio Xavier (FOX) e moradores de Penedo parceiros do Clube Finlândia participassem do encerramento do Projeto Itatiart, cuja realização foi inspirada nos jardins do paisagista.

Sob coordenação do professor de arte visuais, Rafael Fioratto, os alunos e colaboradores plantaram um jardim tropical, utilizando espécies inspiradas em Burle Marx.

– Um brasileiro que deixou um legado cultural inesquecível para o Brasil. O jardim está plantado e como toda obra viva, vai crescer, ficar colorido e cada dia mais promover a beleza na escola. Fica nosso agradecimento aos parceiros que doaram plantas para o projeto. Uma das principais intenções é contribuir de maneira pedagógica, já que o universo do Burle Marx é rico em cores, formas e conceitos que poderiam ser aplicados em diversas disciplinas e claro, dar mais beleza ao jardim – relatou o professor.

A Secretária de Educação, Diene Motta, relatou que a iniciativa trará mais beleza ao espaço e ainda promoveu interação na comunidade escolar.

– O projeto foi um sucesso! Foi muito interessante observar o envolvimento e a participação de toda a equipe escolar, dos alunos e até da comunidade. Os alunos empenhados em aprender, juntos, preparando o material, colocando a mão na terra, e plantando as mudas para a criação do jardim é algo realmente emocionante e que traz lições importantes- Diene.